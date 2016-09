Nekrolog: Jan Køppen Petersen

Køppen hadde en stor og livslang interesse for lyrikk. Det viste han på mange måter og mange områder. Ikke minst fikk Diktets Venner glede av det. Han kom med i foreningen for 18 år siden, den siste gjenværende av 1950-tallets mange diktklubber. Allerede året etter ble han leder og var det til sin død.

Han arbeidet energisk for det som var formålet vårt, nemlig å spre kjennskap til og skape interesse for lyrikk. I hans tid økte medlemstallet fra 40 til nesten 180. Han var utrettelig, hadde et rikt kontaktnett både lokalt og sentralt mot forlagene og Norsk kulturråd. Ikke minst vil vi huske ham for evnen til å skaffe økonomisk hjelp og annen form for støtte til foreningen. Vi vil også minnes hans innsats i forbindelse med programbladet Diktvennen og annen informasjon om møtene og arbeidet vårt. Særlig vil vi nevne arbeidet med jubileumsboken til 50-årsjubileet i 2009 og den årelange diktspalten i TA. Han var også aktivt med på å spre kjennskap til lokal lyrikk gjennom oppslag langs Telemarkskanalen.

Køppen var Diktets Venner. Vi står ribbet tilbake, men kan følge i de sporene han har tråkket opp. Håvamål sier at vi er alle bundet til å dø, «men ordet om deg aldri døyr vinn du eit gjetord gjævt». Ordet om Køppen vil leve lenge i vår forening.

Arne-Birger Knapskog