Nekrolog: Roger Kristoffersen

Etter realartium i 1948 begynte han på befalsskolen for ingeniørvåpenet og deretter Krigsskolen, som han avsluttet i 1953. Han begynte sin tjeneste ved Tysklandsbrigaden, var i flere perioder ved ingeniørinspektørens stab i Oslo og hadde flere perioder som FN-observatør i Midtøsten. I tiden 1970 til 1974 var han sjef for ingeniørvåpenet, og fra 1974 til han ble pensjonist i 1988, var han sjef for Hålogaland ingeniørbataljon. Ingeniørbataljonen ble hans elskede «barn», noe som kommer meget godt frem når man leser bataljonens historie. Kristoffersen skrev denne i 1995.

Roger Kristoffersen var en meget markant offiser og svært dedikert. Det er vel likevel ikke feil å si at han kunne være sterkt kritisk til, og ofte i opposisjon til, overordnede. Det kom klart frem i arbeidet med ingeniørbataljonen og ikke minst når overordnede ikke var villige til å etablere en maritim stormbåtavdeling. Da tok Roger Kristoffersen en beslutning om at det skulle gjennomføres, og slik ble det.

Om overordnede var skeptiske, var avdelingens faste personell og ikke minst repetisjonspersonellet desto mer entusiastiske. Mange mener at han skapte Norges beste oppsettende avdeling, og han var elsket av sine soldater. For Kristoffersen var det derfor en meget skuffende beslutning at oppsettende avdelinger skulle nedlegges. Han mente at det var en feilaktig beslutning.

Roger Kristoffersen var en meget aktiv samfunnsdebattant. Han hadde gjennom en årrekke hundrevis av avisinnlegg i både riksdekkende og lokale aviser samt Forsvarets medlemsblader. Forsvaret var selvfølgelig sentralt i den sammenhengen. Men også i andre saker var han aktiv, som Lofast-forbindelsen.

Roger Kristoffersen ble hedret med UNMOGIL Medal i 1958, UNTSO Medal i 1967 og Forsvarsmedaljen med tre stjerner i 1982. Han var ingeniørsoldatenes varmeste og fremste talsmann.

Roger Kristoffersen levde alle sine år som pensjonist i sitt elskede Vika.

Odd Tangen, generalmajor (R), Ole-Magnus Strande, løytnant (R)