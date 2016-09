Nekrolog: Sonja Louise Barth

Sonja var født på Østre Skoklefall på Nesodden. Hun gikk på Aars og Voss gymnasium, deretter på Statens håndverks- og kunstindustriskole.

Som student ble hun tilknyttet Milorg. Hennes innsats er beskrevet i Alt hva mødrene har kjempet - kvinner i motstand 1940-1945. I 1945 giftet hun seg med Edvard K. Barth. Det første barnet, Anne, kom i 1946. I 1947 flyttet de til Rondabu, en selvbygd hytte på Sollia. Et livslangt pionérarbeid i dokumentasjon av norsk utmarksbruk i Rondane-Dovre-områdene begynte. Det medvirket til at Rondane ble vår første nasjonalpark. I 1954 kom Elise, og de flyttet til Malmøya.

Ved åpningen av Dovre nasjonalpark i 2004 ble en fangstbu døpt Barthbue til minne om deres innsats. I 2006 kom en minneplate ved Vollum, og gjennom Vuludalen går Barths minnesti.

I mer enn 50 år delte de liv og gjerning. Forskningen ble publisert sammen og hver for seg, i tallrike artikler. Sonja var åndsfrisk til det siste, men alt feltarbeid med tung bør satte spor.

Sonja var kunnskapsrik, en kulturell verdibærer, alltid med undring over kosmos og dyp tro på nådens kraft. Turene til Kittelsens Lauvlia og Skredsvigs Hagan er gode minner - som vår felles glede over poesi, årlige juni-besøk på Børlis Oppistuen, rasten i vårskogen med niste og vide tanker. Sonja hadde dyp omsorg for de uheldige og svake, som mangeårig pasientvenn i Røde Kors og telefonkontakt i Kirkens SOS. Hun ga raust av sin egen tid. Hun skrev: «Hjerte og sinn fylles av bønn. Hjelp menneskene; så tillit og fred i hjertene; lær oss å forstå hverandres egenart.» Mange er henne dypt takknemlig, også for livet.

Ekteparet etterlater et enormt foto- og arkivmateriale. Det overføres til fylkesarkivet i Oppland etter Sonjas ønske. Alt måtte brukes, komme til nytte. Hennes siste ønske var at også hennes legeme ble brukt. Kroppen er donert til anatomisk institutt. Men hennes støv vil møte Edvard igjen, ved en gråstein på Sollia kirkegård: De er tilbake, sammen, i sin elskede fjellheim. Sonja fikk to barn og fire barnebarn. For sin uegennyttige samfunnsinnsats ble hun i 2008 slått til ridder av 1. Klasse av St. Olavs Orden.

Tor A. Bakke