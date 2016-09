Nektet å klippe kvinne med hijab. I dag møter hun i retten.

Det er snart ett år siden Bayan kom inn i frisørsalongen på Bryne. Hun spurte hva det kostet å farge håret, men fikk beskjed av innehaver Hodne om å komme seg ut.

Ifølge tiltalen sa Hodne at Bayan måtte finne seg en annen plass, fordi Hodne ikke ville ta på sånne som henne. Bayan anmeldte hendelsen, Hodne ble ilagt et forelegg på 8000 kroner, som hun nektet å betale. Dermed havner saken i Jæren tingrett torsdag formiddag.

Merete Hodne ankom salen torsdag sammen med flere støttespillere.

Hodne erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen om at hun har nektet Malika Bayan service og tjenester på grunnlag av Bayans religiøse livssyn.

Flere engasjerte tilhørere har også møtt opp for å følge saken.

– Det er ingen tvil om at hun ble diskriminert på bakgrunn av hijaben, det springende punktet i saken er om hijaben er et politisk symbol eller et religiøst plagg, sier advokat Sulman Hussain, som representerer Bayan, til NTB.

– Jeg gir opp. Jeg tar av meg dette hodeplagget, som er en del av meg. Jeg orker ikke mer. Les debattinlegget fra Tasmiyah Shafi.

– Jeg ønsker ikke ondskapen inn dørene

Hodne ønsker ikke lenger å uttale seg til media, og sier det er av hensyn til egen sikkerhet. Til TV 2 i helga forklarte hun sine handlinger:

– Jeg har angst for det totalitære symbolet hijab og for meg blir det helt unaturlig å gi god service i min situasjon.

– Jeg ønsker ikke ondskapen inn dørene der jeg kan bestemme. Ondskapen er ideologien islam, muhammedanisme og hijab er symbol på denne ideologien som hakekors er for nazisme.

Hun er ikke redd for å tape. Blir hun dømt, vil hun anke videre, helt til menneskerettighetsdomstolen.

Hennes advokat, Linda Ellefsen Eide, tilføyer overfor NTB:

– Lovens ordlyd er uklar, og det er ikke holdepunkter i saken for at det Hodne har gjort, skal medføre straff etter straffeloven.

Johansen, Carina / NTB scanpix

Krevde ikke særbehandling

Hodne har ytret at hun ville måtte være diskriminerende overfor menn ved å slippe Bayan inn:

– Som de fleste vet får ikke en hijabkledd kvinne vise sitt hår til fremmede menn. Min salong er en herre- og damefrisørsalong. Jeg hadde sett på det som dypt diskriminerende, om jeg måtte forvist menn fra salongen på grunn av en kvinne som ikke kunne vise sitt hår til dem.

Malika Bayan avviser dette.

– Jeg krevde ikke spesialbehandling fordi jeg hadde en hijab på meg. Jeg ventet bare å bli behandlet som alle andre. Dette handler om ren diskriminering på høyt nivå og har ingenting med politikk å gjøre, sier hun.

Advokaten hennes, Sulman Hussain, påpeker at straffelovens bestemmelse om diskriminering, rammer diskriminering av religion:

– De fleste, inkludert min klient, bruker hijab av religiøse årsaker. Islam er en religiøs ideologi, ikke en politisk ideologi.

Flere franske byer har de siste månedene innført burkiniforbud på sine strender. En domstol i byen Villeneuve-Loubet avgjorde nylig at dette forbudet er ulovlig.

Har mottatt trusler

Oppstyret rundt saken har medført påkjenninger for flere av de involverte. Bayan har blitt utsatt for kommentarer og personangrep:

– Det har vært en slitsom periode med psykisk belastning. Det kommer mange hatefull ytringer som ikke tåler dagens lys, på grensen til det straffbare, sier Bayans advokat.

Debatten har rast, og en av de mest ekstreme ytringene kom onsdag i form av en truende epost mot tingrettens dommer i saken. Ifølge Stavanger Aftenblad er eposten videresendt til politiet.

Merete Hodne har i lengre tid gjort seg bemerket som aktiv for Stopp Islamiseringen av Norge og i Pegida, men har understreket at hun ikke er rasist, men politisk aktivist som kjemper mot muhammediseringen av Europa.