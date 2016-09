Nektet å klippe kvinne med hijab. Sier i retten at hun ikke burde sendt henne på dør.

Frisør Merete Hodne sa i retten at hun ikke burde sendt hijabkledde Malika Bayan på dør. Men de to er svært uenige om hva som ble sagt da episoden fant sted for ett år siden.

Bayan anmeldte hendelsen, Hodne ble ilagt et forelegg på 8000 kroner, som hun nektet å betale. Dermed havnet saken i Jæren tingrett.

Torsdag morgen startet rettssaken i Jæren tingrett der Hodne er tiltalt for å ha nektet Bayan service og tjenester, fordi hun bar det religiøse hodeplagget hijab.

Aktors påstand er 9600 kroner i bot eller 19 dager i fengsel om boten ikke betales. I tillegg la hun ned påstand om at Hodne dømmes til å betale saksomkostningene, skriver Stavanger Aftenblad.

Erkjenner ikke straffskyld

Hodne erkjente ikke straffskyld da rettssaken startet.

Hun sier hun fikk angst og «helt hetta» da Bayan og en venninne kom inn i salongen hennes med hijab på:

– For meg er hijaben et ekstremt politisk symbol. Jeg blir dårlig når jeg ser folk med hijab. De kom inn, en spurte om hva det kostet å stripe håret. Jeg sa at jeg tar ikke imot sånne som dere, at de fikk gå til en annen frisør, så gikk de ut igjen.

– Det gikk stille og rolig for seg, men for meg virket det som de visste veldig godt hvilket svar de kom til å få.

Uttalelsene i retten står i kontrast til hva hun tidligere har uttalt i intervjuer:

– Jeg ønsker ikke ondskapen inn dørene der jeg kan bestemme. Ondskapen er ideologien islam, muhammedanisme og hijab er symbol på denne ideologien som hakekors er for nazisme, sa hun blant annet til TV 2 i forkant av rettssaken.

Merete Hodne ankom salen torsdag sammen med flere støttespillere.

Flere engasjerte tilhørere har også møtt opp for å følge saken.

– Jeg gir opp. Jeg tar av meg dette hodeplagget, som er en del av meg. Jeg orker ikke mer. Les debattinnlegget fra Tasmiyah Shafi.

Johansen, Carina / NTB scanpix

– Hun sa at hun ikke ville ta på sånne som meg

Bayans versjon er annerledes. Hun sier ordene er svidd inn i minnet hennes:

– Jeg ville farge håret og gikk litt rundt på forskjellige salonger for å sjekke hvor det lønnet seg.

Hun gikk inn døra i Hodnes salong, men kom ikke så langt:

– Frisøren sier jeg må komme meg ut og gå en annen plass. Jeg sier jeg bare skulle spørre hva det kostet å farge håret. Hun sier hun ikke vil ta på sånne som meg.

Bayan sier hun ble satt ut, rystet og sjokkert:

– Jeg har opplevd rasisme og diskriminering før, små blikk og slikt, man aldri så tydelig og klart sagt i ansiktet mitt. Det gjorde vondt på mange måter, jeg følte meg liten, dum, ikke inkludert, vondt. Jeg kunne ikke skjønne hvorfor et skjerf på hodet gjorde dette.

Hodne sa i retten at om hun kunne gjøre om på det, ville hun prøvd å opptre annerledes:

– Beholdt roen, vært høflig, spurt om det gjorde noe for Bayan å farge håret foran menn i salongen og så behandlet henne om alt virket greit.

Hijab-forbud i skolen? Hodeplagg og symboler? Slik er reglene i andre land

Spørsmålet er om politikk versus religion

– Det er ingen tvil om at hun ble diskriminert på bakgrunn av hijaben. Det springende punktet i saken er om hijaben er et politisk symbol eller et religiøst plagg, sier advokat Sulman Hussain, som representerer Bayan, til NTB i forkant av rettssaken.

H**odne har tidligere uttalt er ikke redd for å tape. Blir hun dømt, vil hun anke videre, helt til menneskerettighetsdomstolen.

Hodnes advokat Linda Ellefsen Eide mener det ikke er grunnlag for å dømme henne:

– Jeg behandler ikke dere, sa min klient. Påtalemyndigheten har ikke ført tilstrekkelig bevis for at Hodne sa noe annet enn det hun sier at hun har sagt, ifølge Stavanger Aftenblad.

Hun mener det ikke er holdepunkter i saken for at det Hodne har gjort, skal medføre straff etter straffeloven

– Merete Hodne må frifinnes, sier Eide i retten.

Dommen vil bli forkynt for Hodne førstkommende mandag klokka 08.00.

Flere franske byer har de siste månedene innført burkiniforbud på sine strender. En domstol i byen Villeneuve-Loubet avgjorde nylig at dette forbudet er ulovlig.

Likestillingsombudet følger saken nøye

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener saken kan få prinsipiell betydning for hvordan det norske samfunnet behandler kvinner med hijab. Ombudet behandlet en klagesak på denne hendelsen i fjor og konkluderte med at en slik praksis bryter med forbudet mot diskriminering.

– Jeg har store forventninger til denne rettsaken, både i lys av vårt syn om diskriminering og fordi dette spørsmålet nå blir behandlet av norsk rett , sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

Ombudet har de siste årene sett en dobling i antall henvendelser om religion og livssyn. Hittil i år har ombudet mottatt 45 henvendelser.

Mange hatefulle ytringer

Oppstyret rundt saken i Jæren tingrett har medført påkjenninger for flere av de involverte. Bayan har blitt utsatt for kommentarer og personangrep:

– Det har vært en slitsom periode med psykisk belastning. Det kommer mange hatefull ytringer som ikke tåler dagens lys, på grensen til det straffbare, sier Bayans advokat.

Debatten har rast, og en av de mest ekstreme ytringene kom onsdag i form av en truende epost mot tingrettens dommer i saken. Ifølge Stavanger Aftenblad er eposten videresendt til politiet.

Merete Hodne har i lengre tid gjort seg bemerket som aktiv for Stopp Islamiseringen av Norge og i Pegida, men har understreket at hun ikke er rasist, men politisk aktivist som kjemper mot «muhammediseringen av Europa.»