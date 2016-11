Ni norske fylker har fått dårligere veier – Vestfold, Hedmark og Akershus har landets beste

Yrkessjåfører vet det – mange privatbilister også. Du kan sitte og kjøre på en norsk riksvei, krysse en fylkesgrense, og plutselig blir veien smalere, mer ujevn, mer svingete, kort sagt dårligere.

Finnes det fylker i Norge der veien er så god som den skal være? Hvor er det best, og verst? Tirsdag morgen får samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen svaret, i rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet: status for riks- og fylkesveier».

Aftenposten, som har lest rapporten, gir deg svaret her. Og kan konstatere at Oslo er nummer to på listen over fylker der det har gått feil vei de siste fem år.

Fakta: Disse står bak rapporten – slik har de målt kvaliteten på veiene Det er Rambøll som på oppdrag fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har laget rapporten. De har studert enorme mengder data fra «Nasjonal veibank», dessuten fra Statistisk sentralbyrå. Veikvalitet er vurdert ut fra: Tilgjengelighet, (bl.a. om alle som ønsker det har tilgang til veien) fremkommelighet (bl.a. reisetid), pålitelighet (bl.a. forutsigbar reisetid, knyttet til vær, ras, flom), sikkerhet (bl.a. som hvordan veien er utformet og utstyrt), komfort (bl.a. jevnhet) og tilpasning til omgivelsene (bl.a. støy, luftforurensning, inngrep i nærmiljø, naturmiljø og kulturmiljø).

I tillegg gir vi deg full oversikt over hvor det er bygget nye riksveier i 2015 og 2016, og hvor nye skal påbegynnes neste år – med oppdatert materiale fra Samferdselsdepartementet.

Hvordan ligger norske veier an sammenlignet med andre europeiske?

Albania havnet nederst da Rambøll målte kvaliteten i 17 land tidligere i år. Norge kom LITT bedre ut.

Tre fylker på topp - tre på bunn

Ifølge Rambøll og Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har Vestfold landets beste veier. Rett bak følger Hedmark, og litt bak der igjen Akershus.

Oslo er på fjerdeplass.

Hordaland havner på bunn, sammen med Sogn og Fjordane, Telemark er det tredje verste fylket på veikvalitet.

Ingen norske fylker lever opp til det som finnes av norske standardkrav for veier.

Fakta: Her er de beste- og de verste veifylkene Vestfold (best) Hedmark Akershus Oslo Østfold Oppland Buskerud Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Aust-Agder Nordland Finnmark Troms Møre og Romsdal Vest-Agder Rogaland Telemark Sogn og Fjordane Hordaland (verst)

Krever egen standard også for fylkesveier

– Situasjonen mange steder er prekær og går på sikkerheten løs. Det understreker med all tydelighet behovet for krav til standard på fylkesveier, slik det er for riksveier, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør for OFV.

– Det skal ikke være slik at riks- og fylkesveier er bedre for noen enn for andre, avhengig av hvor de bor, sier Solberg Thorsen.

Feil vei i ni fylker – Oslo nr. 2 på verstingliste

Det er fem år siden Rambøll sist studerte norsk veikvalitet, på oppdrag fra OFV. I den nye rapporten står det at «ni fylker har fått mer ujevn og til dels betydelig dårligere vei.

Verst har det gått i Møre og Romsdal, rett bak følger Oslo, Finnmark, Troms, Oppland, Nordland, Nord-Trøndelag, Vest-Agder og Aust-Agder.

Doblet riksvei-investeringene fra 2010-2017

I 2010 ble det brukt 10,6 mrd. kroner på norske riksveier, utbygging og skredsikring inkludert.

I 2013, da rødgrønn regjering ble skiftet ut med dagens, var summen 12,4 mrd.

For 2017 er det foreslått å bruke 19,2 mrd. Det gir nær en dobling fra 2010.

Med dagens regjering har forfallet på norske veier stoppet opp, og for 2017 er det satt av nesten tre ganger så mye til planlegging av norske veier som det ble i 2010.

Fakta: Full oversikt norske veiprosjekter over 100 millioner kroner 2015-2017 Disse veiene til over 100 mill kroner ble åpnet i 2015–2016: Riksvei 22 Lillestrøm–Fetsund i Akershus

E18 Sydhavna i Oslo

E134 Skjold–Solheim i Rogaland

E134 Stordalstunnelen i Hordaland

E136 Tresfjordbrua i Møre og Romsdal

E6 Oppdal sentrum i Sør-Trøndelag

E39 Høgkjølen–Harangen i Sør-Trøndelag

E6 Kråkmofjellet i Nordland

E18 Knapstad–Retvet i Østfold og Akershus

E39 Drægbø–Grytås og Birkeland–Sand nord i Sogn og Fjordane

Riksvei 9 Sandnes–Harstadberget i Aust-Agder

E 134 Førrestjørn i Rogaland

E6 Kryss Flyplassvegen i Akershus

E6 Halselv–Møllnes i Finnmark

E6 Frya–Sjoa i Oppland (åpner 17. desember) Disse forventes åpnet i 2017: Riksvei 110 Ørebekk–Simo i Østfold

E18 Riksgrensen–Ørje i Østfold

Riksvei 4 Lunner grense–Jaren inkl. Lygna sør i Oppland

E18 Bommestad–Sky i Vestfold

E39 Hove–Sandved i Rogaland

Riksvei 509 Sømmevågen i Rogaland

E6 Sørkjosfjellet i Troms

E105 Elvenes-Hessing i Finnmark

E6 Storsandnes–Langnesbukt i Finnmark Disse påbegynnes i 2017: E18 Riksgrensa–Ørje i Østfold

Riksvei 110 Ørebekk–Simo i Østfold

E16 Sandvika–Wøyen i Akershus

E134 Seljord–Åmot i Telemark

E39 Hove–Sandved i Rogaland

E6 Helgeland nord i Nordland

E134 Damåsen–Saggrenda i Buskerud

E16 Bagn–Bjørgo i Oppland

E16 Øye–Eidsbru i Oppland

Riksvei 36 Skyggestein–Skjellbredstrand i Telemark

E6 Tana bru i Finnmark

Riksvei 23 Dagslett–Linnes i Buskerud

E6 Helgeland sør i Nordland (skulle vært startet i 2016, men utsatt til 2017)

Riksvei 509 Sømmebakken–Sola skole i Rogaland

Riksvei 77 Tjernfjelltunnelen i Nordland I tillegg skal Regjeringens veiselskap Nye Veier begynne her i 2017: E18 Tvedestrand–Arendal

E6 Kolomoen–Moelv

E18 Rugtvedt–Dørdal

Kjører to mil om dagen - her har trafikken økt mest

Ifølge rapporten kjørte vi nordmenn gjennomsnittlig to mil pr. døgn med bil i 2014 – nøyaktig det samme som i 2009.

Bilbruken pr. innbygger er gått ned med 0,3 prosent disse årene. Men takket være befolkningsveksten har trafikken alt i alt økt med seks prosent.

Rambøll fastslår også at vi kjører mer på hovedveier og mindre på mindre veier.

Her har trafikken økt mest:

Oslo-Svinesund – med 34 prosent

Trondheim-Bodø – 31 prosent

Oslo-Kristiansand-Stavanger – med 25 prosent

Stavanger-Trondheim – 25 prosent

Bare strekningen Oslo–Møre og Romsdal–Trondheim har hatt nedgang i trafikken, på tre prosent.