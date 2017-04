Dette historiske bildet er tatt under flåteøvelsen Flotex 2016 – i fjor høst. For én gangs skyld kunne Norges sjøforsvar seile så godt som hele overflatemarinen samtidig.

Fire av fem fregatter, Norges største krigsskip, var på plass. Det var også fem av marinens seks båter i MTB-våpenet.

Bildet er et symbol på utviklingen admiral forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i ser i årsrapporten for 2016 som gir grunn til forsiktig optimisme.

Symbolet på den forsiktige optimismen – mer seiling

Det er i «hans egen» forsvarsgren den positive utviklingen akkurat nå er mest synlig. I fjor flyttet Sjøforsvaret mange ansatte fra skole- og kontorfunksjoner og om bord i fartøyene.

Antall årsverk totalt steg fra 3438 til 3566, mens det sank med over 1200 årsverk fra 9024 til 8812 i Hæren.

Fregatter, MTB-fartøy, minefartøy, ubåter og «øvrige fartøyer» seilte tilsammen 33.480 timer, nesten 3000 timer mer enn i 2015 og 4000 mer enn i 2014.

I alt hadde Forsvaret 1,6 mrd. kroner mer til rådighet i 2016 enn året før, og utviklingen går i riktig retning, sa Bruun-Hanssen under fremleggelsen av årsrapporten i Oslo onsdag formiddag.

– Pengene som kommer gir mulighet for å få det vi har, til å virke. Vi kan ta inn etterslep på vedlikehold, øke beholdningen av reservedeler og bedre beredskapslogistikken. Når dette er på plass har vi et grunnlag for å øke aktivitetsnivået i Forsvaret, sier Bruun-Hanssen.

Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter

Sett et rødt kryss over halvparten av flåten

Langt fra like imponerende vil et bilde av Norges overflatemarine være noen få år frem i tid, når de fem minste fartøyene, MTB-båtene, er ute av Forsvaret.

Det ble ett av resultatene fra vedtaket i Stortinget i fjor høsts om ny langtidsplan for Forsvaret. Der skal MTB-fartøyene ut så snart de nye kampflyene F-35 er på plass i Norge og er operative, inkludert sjåmålsmissilet NSM.

Også marinens minefartøyer skal ut, dagens seks ubåter skal erstattes med fire, mens øvrige fartøy i Sjøforsvaret enten er kystvakt- eller støttefartøyer.

Om få år består dermed Norges overflateflåte av fem fartøyer, der ett til enhver tid til være inne til vedlikehold.

– Norges kystlinje er på over 100.000 km. Er dette forsvarlig?

– Vi må se dette i sammenheng med kystvaktfartøyene og bredden i Sjøforsvarets oppgaver, i fredstid og til en militær situasjon, sier forsvarssjef Bruun-Hanssen til Aftenposten.

– Dagens rekkevidde gir helt andre muligheter enn det gjorde før. Færre fartøyer leverer i dag like mye kampkraft som mange flere gjorde før. I en lavkrisesituasjon gir våre 13 store kystvaktfartøy betydelig kapasitet. I en krise er det marinene vi er avhengig av, sier han.

– Er det kostnadene ved å ha MTB-fartøyene i bruk, eller fartøyenes begrensninger som gjør at man mener man kan klare seg uten dem?

– Det er kostnadene som førte til at det ble anbefalt å utfase dem når F-35 har sjømålsmissiler på plass. Vi kommer til en fase der disse fartøyene må oppgraderes dersom de skal videreføres. Det vil bli et økonomisk spørsmål, men vi vil igjen vurdere det når tiden kommer.

– Hvilken rolle fyller fartøyene nå, i fredstid?

– Først og fremst suverenitetshevdelse i nære farvann, men også i Nordsjøen og i Østersjøen. De har samme hovedvåpen, men mindre utholdenhet enn fregattene, og da er evnen lavere til å delta i internasjonale operasjoner, sier Bruun-Hanssen.

Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter

Sommeren 2016 ble likestilt verneplikt også innført i praksis, i Norge. Også det ble naturlig nok gjort et nummer av onsdag formiddag.

Som Aftenposten tidligere har omtalt har dette rent kjønnsmessig vært en suksess, ettersom jentene stortrives og har taklet førstegangstjenesten vel så godt som sine jevnaldrende gutter.

Mindre hyggelig er det at Forsvaret ligger etter på å lage uniformer som er tilpasset kvinner, og at sanitærforholdene for mange av dem rett og slett ikke er akseptable.

Det er også et faktum at bare 6857 norske kvinner og menn i 2016 fullførte førstegangstjenesten. Dette er historisk lavt, og nesten 1000 færre enn i 2015.

