Nødetatene har ikke dekning på en av Norges mest populære fjellturer

Mandag kveld melder politiet om nok en redningsaksjon i området ved Trolltunga i Odda kommune, skriver BT.no.

– Et eldre utenlandsk ektepar trenger hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Røde Kors er varslet og rykker ut, skriver politiet på Twitter.

Hittil i år har Røde Kors hatt 50 oppdrag, 21 av dem ved Trolltunga. Siden 2013 har det vært 60 Røde Kors-aksjoner ved turistattraksjonen.

Må bruke VHF

I april i år ble det satt opp basestasjoner som sørget for mobildekning på stien til Trolltunga. Dermed kan alle turistene legge ut sine spektakulære feriebilder umiddelbart, og ringe etter hjelp hvis de får problemer på turen.

Men mens turistene kan boltre seg på Instagram og Facebook i 4G-hastighet, har nødetatene ikke dekning i det nye nødnettet. Dermed må de fortsatt kommunisere med gammeldagse VHF-radioer på oppdrag i området.

– Jeg stusser på at det ikke ble sørget for nødnett-dekning samtidig som telefon-basestasjonen ble satt opp, sier områdeleder Bjørn Arild Fjeldsbø i Røde Kors Hjelpekorps.

Odda-lensmann Terje Kvalvik sier nødnett-spørsmålet har vært tatt opp flere ganger.

– Vi nærmer oss 100.000 besøkende i sesongen, og med den enorme trafikken som er i fjellet, er det viktig med skikkelig dekning. Uten den blir aksjonene mye mer tungrodde for mannskapene som er ute i fjellet, sier han.

Ser på kostnaden

Også Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), som er ansvarlig for nødnettet, er klar over at det ikke har vært dekning ved det populære turmålet. Nå jobber de med å finne ut hva det vil koste å få det på plass.

– Vi ser nå på kostnader knyttet til utbygging av nødnett-dekning i området ved Trolltunga, og vet forhåpentlig mer om status for dette området i løpet av noen uker. Kostnaden avhenger av om man kan benytte eksisterende infrastruktur eller ikke, sier pressevakt Tina Kjensli Dyrseth i DNK.

Nettet er fremdeles i en utbyggingsfase, og nye brukergrupper er i ferd med å bli inkludert i systemet.

BT skrev mandag at alle aksjonene ved Trolltunga er i ferd med å slite kraftig på de frivillige Røde Kors-mannskapene.

Anders Nondal i Tyssedal Røde Kors Hjelpekorps mener private helikopterselskaper i mange tilfeller kunne erstattet Sea King-redningshelikopter og Luftambulanse.

– Ofte er det unødvendig å sende inn redningshelikopter når det er snakk om noen som har vonde knær og bare skal transporteres ut. Da kan det være bedre å bruke et privat helikopter i stedet for å la frivillige bakkemannskaper bære rundt på folk i timevis. Det kunne vært gjort langt oftere, sier han.

Han legger til at det også ville frigjort kapasitet for Luftambulansen og Sea King, slik at de kunne være i beredskap til de mest alvorlige oppdragene.

Kortere utrykningstid

Lensmann Kvalvik sier ideen er drøftet med Hovedredningssentralen flere ganger, og at det er både fordeler og ulemper ved å bruke private helikopterselskaper.

– Ofte har lokale helikoptre kortere utrykningstid, og i noen tilfeller er det en klar fordel å bruke dem. Samtidig er de enkle maskiner som er beregnet på ren transport. Hvis det for eksempel dreier seg om flyving i mørket, har de klare begrensninger sammenlignet med Sea King, sier Kvalvik.

Han påpeker likevel at tendensen er økt bruk av private helikoptre.

– Det er positivt at de kan avlaste Røde Kors, som får en tung belastning med alle oppdragene i fjellet. Men det er Hovedredningssentralen som avgjør dette for hvert enkelt oppdrag, sier lensmannen.

Redningsleder Trond Bjørnøy ved Hovedredningssentralen Sør-Norge sier de vurderer fra gang til gang hvilke ressurser de har tilgjengelig, og at private helikoptre blir leid inn når det er behov.