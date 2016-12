Nødnettet sviktet under ekstremværet

Totalt er det 2.100 basestasjoner for nødnettet i Norge, og 40 av disse hadde tirsdag formiddag vært ute av drift siden 22-tiden mandag kveld på grunn av strømbrudd, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NRK.

I Hordaland ble 10 av 190 basestasjoner i kommunene Vaksdal, Lindås, Masfjorden, Osterøy og Radøy satt ut av drift da ekstremværet traff Sør-Norge.

DSB vet bare hvor mange basestasjoner som sviktet samtidig, og har ikke oversikt over hvor mange stasjoner som til sammen har vært nede.

Likevel mener pressevakt Kristine Utheim i Direktoratet for nødkommunikasjon at de er fornøyd med hvordan nettet klarte seg under stormen.

– Det har ikke vært meldt noen uheldige Utfall i forbindelse med «Urd». Vi er fornøyd med hvordan det har klart seg gjennom stormen. Vi har ikke fått noen meldinger om skader på nødnettutstyr eller brukerproblemer, sier Utheim til VG.