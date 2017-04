Nordmenn bes ta med pass på tur til Sverige

Beslutningen om økt grensekontroll innebærer at det kan gjennomføres kontroller både ved utreise og innreise fra Sverige.

– Kontroller kan komme til å gjennomføres også ved reise til eller fra andre nordiske land, samt EU-land. Politiet anbefaler alltid å ha med pass eller nasjonalt ID-kort ved utenlandsreise, opplyser svensk politi.

Beslutningen om økt grensekontroll i Sverige ble tatt fredag kveld etter lastebilangrepet i Stockholm som tok fire menneskeliv.

Norsk politi har foreløpig ikke igangsatt økt kontroll ved grenseovergangene mot Sverige.

– Sverige har innført økt grensekontroll, men vi har ikke fått noen henvendelse om å øke kontrollen på norsk side, sier operasjonsleder Paul Horne i Øst politidistrikt til NTB.

– I og med at Sverige har økt grensekontrollen, så er pass eneste gyldige legitimasjon. Det kan hende at svensk politi godkjenner annen legitimasjon også, som for eksempel norsk førerkort, men det må svensk politi eventuelt svare på, sier Horne.