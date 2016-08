Nordmenn tar med tusenvis av gatehunder hjem fra ferie

P4-journalist Lise Askvik ble plutselig matmor til en ekstra hund da familien bodde et år på Sicilia. Pleasure og familien knyttet seg til hverandre, og det ble vanskelig å reise hjem og sende hunden tilbake til gatelivet. Etter fire måneder bestemte de seg: Pleasure måtte få bli med til Norge.

Askvik er ikke alene om å adoptere hunder fra utlandet. Tall fra Mattilsynet viser at antall importerte hunder har økt kraftig de siste ti årene.

Mens det i 2004 ble importert rundt 1900 hunder fra utlandet til Oslo Lufthavn Gardermoen, hadde tallet i 2014 steget til 10 000. Det gjelder spesielt import av hunder fra Øst- og Sør-Europa.

I tillegg kommer alle dyrene som kommer inn over grensen via båt, tog og bil.

– Ikke importer gatehunder

Torill Moseng, president for Veterinærforeningen, mener adopsjon av hunder fra utlandet truer folkehelsen, og foreslår stans i import av gatehunder. Dette kom frem på et møte om antibiotikaresistens under Arendalsuka nylig.

Moseng tenker særlig på multiresistente bakterier, rabies og revens dvergbendelorm, som kan smitte mennesker og medføre uhelbredelig sykdom og død.

Veterinærforeningen går nå ut på sine nettsider og advarer nordmenn mot import av gatehunder. Moseng ber alle som vurderer å importere slike hunder, om å la det være.

– Hovedgrunnen er at det ikke bare er et veterinærmedisinsk problem, men også et folkehelseproblem. Vi vet at 60 til 70 prosent av nye infeksjonssykdommer hos mennesker først oppstår hos dyr og så smitter til mennesker. Risikoen for at disse dyrene har med seg sykdommer som kan smitte til mennesker er stor, selv om man importerer dyrene lovlig, sier Moseng, og legger til:

– Attester som viser at hunden er vaksinert mot disse sykdommene har ofte vist seg å være falske.

Familien Askvik hadde hunden Bisniss fra før, og tok den med seg da de flyttet til Sicilia. Der møtte de en ny hund, som de kalte Pleasure. Den var sulten og litt redd, og Lise Askvik tok henne til dyrlegen. Veterinæren fant at hun var chippet, men ikke hvem som eide henne.

Askvik tok henne til veterinæren flere ganger, og Pleasure la raskt på seg fire kilo.

– Både Bisniss og Pleasure ble behørig beskyttet mot flått og de blodparasittene de kan spre, med flåtthalsbånd og nakkedråper. De fikk forebyggende ormekurer og vi så aldri tegn som kunne gjøre oss urolige, forteller hun.

Etter noen uker ble familien oppsøkt av en representant fra den lokale frivillighetsforeningen for gatehunder. Foreningen mater gatehunder, tar dem til dyrlegen og koser med dem. Nå spurte de om familien Askvik ville adoptere hunden.

– Det tok oss fire måneder å kommer frem til svaret på det, forteller journalisten.

– Var du aldri skeptisk til å ta med en gatehund hjem?

– Jeg har alltid vært skeptisk til folk som trekker med seg gatehunder til Norge. Plutselig var vi i samme situasjon selv; vi var blitt så glad i henne. Og hun var sårbar og svært knyttet til oss, forteller Askvik.

Hun og sønnen Leo (10) var helt sikre på at de ville ha Pleasure med seg, men ektemannen Espen var i tvil.

Familie satte seg inn i lover og regler, og hva som skulle til for å få rabiesvaksine, adoptere Pleasure og skaffe henne pass.

– Det italienske byråkratiet avkrevde meg for fem besøk og utallige signaturer, men to uker før hjemreise var alt i orden. Da hadde Pleasure vært hos oss i over et halvt år, sier Askvik.

– Hun kom til Norge fire dager før jul og var nysterilisert. Med lysende arr og anestesi-barbering på labben.

Enklere å ta med hunder hjem

Ifølge Torill Moseng i Veterniæroforeningen skyldes økningen i import av gatehunder at det tidligere var strenge karantenebestemmelser for å frakte dyr over grensen til Norge, men det ble lettere å importere gatehunder fra EU-land i Øst-Europa etter at regelverket for import til Norge ble enklere.

Det er likevel klare regler for dyr som importeres fra EU:

Alle skal ID-merkes.

Alle skal få et EU- godkjent internasjonalt pass, utstedt hos veterinær.

Alle skal rabies-vaksineres og behandles mot revens lille bendelorm.

– Dersom dette er i orden, er hunden lovlig importert, men det er svært mange sykdommer som kan bringes inn selv om man har alt dette på plass, sier Toril Moseng.

Noen av dem kan være dødelige for mennesker, selv om de ikke er det for dyr. Ekstra risikabelt er det å importere dyr fra land med mye antibiotikabruk og høy resistens, påpeker Moseng, og understreker:

– Det er ikke mulig å teste et dyr for alle mulige sykdommer eller å påvise sikkert at de ikke har resistente bakterier.

– Kriminelle bander avler opp gatehunder

Presidendten for Veterinærforeningen ønsker også påpeke et annet fenomen; nemlig at flere kriminelle bander avler opp hunder og selger dem som gatehunder til turister eller på nettet.

– Avsløringer i Sverige har vist at hunder i flere land oppdrettes og deretter eksporteres som gatehunder. Vi mener at slik hundeoppdrett er kynisk svindel i vinnings hensikt, sier hun:

– Vi oppfordrer derfor til å tenke nøye gjennom hva slags risiko dette medfører for deg og din familie, naboens barn og resten av Norge.

Hvis man vil hjelpe hjemløse dyr, råder vi folk til å ta kontakt med lokale dyrevernorganisasjoner i landet de vil adoptere fra, slik at dyret kan hjelpes der det er.

