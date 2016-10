Norge får flere metadon-bestemødre

– For hvert år som går blir jeg mer usikker på om jeg kan trappe ned.

Kirsti (66) drikker dagens første kaffe på balkongen mens hun ser høstens kjemiske prosesser farge løvskogen nedover mot Asker.

Så tenner hun en sigarett før hun går inn igjen på kjøkkenet og gir pus mat.

Hun kunne vært en hvilken som helst bestemor.

Men denne 66-åringen har nettopp startet dagen med en mikstur med 100 mg. metadon, et heroinsubstitutt som selv med halv dosering kunne tatt livet av en annen bestemor.

– Ja, det er sterke medisiner. Og det er noen bivirkninger. Men jeg er akkurat blitt sjekket for hjerte- og karsykdommer, og det var helt fint.

Fakta: Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) I Norge ble metadon en kort stund forsøkt i behandling av rusmisbrukere tidlig på 70-tallet. Det ble skrevet ut av leger mot opiatavhengighet frem til 1976, da helsemyndighetene satte ned foten. Forsøk med å gi metadon til HIV-smittede startet opp igjen rundt 1990. Et forsøksprosjekt for 50 eldre sprøytenarkomane i Oslo fikk grønt lys i 1992. MIO startet opp i 1994 med strenge inntakskriterier. Et landsomfattende behandlingstilbud fra 1998. LAR behandler opioid avhengighet (av f.eks. heroin, morfin) med legemidler i kombinasjon med psykososiale behandlingstiltak. Omfattet litt over 200 pasienter i 1998, da med 25 år som nedre aldersgrense. Andre krav: Minst ti års opiatavhengighet, må ha forsøkt medikamentfri behandling, ingen straffesaker og fast bolig. I dag er det ingen aldersgrense og færre opptaksregler og nærmere 8000 pasienter i LAR. Ifølge reseptregisteret fikk totalt 8015 personer LAR-preparater i Norge i fjor. Resultater av LAR-behandling: 30 prosent er fullt rehabilitert og rusfrie, 50 prosent noe bedring og ok fungering, mens 20 prosent har svak forbedring. I 2014 ble det født 33 barn av kvinner som sto på LAR-behandling i Norge. I år startet Helsedirektoratet revisjon av LAR-retningslinjen, som skal være klar i 2018. Noen målsetninger er å styrke brukermedvirkningen i LAR, diskutere nye medikamenter og sikre ordninger for nedtrapping/avslutning. Behandlingen er kostbar. Spesialisthelsetjenestene har ca. 50.000 kroner i utgifter pr. pasient til legemidler, kontrolltiltak og oppfølging. Det gir en årlig utgift på 375 millioner. Hvor mye ressurser kommunehelsetjenesten bruker på LAR, er ikke kjent, men i 2009 var utgiftene pr. pasient 90.500 kroner.

Jaget etter penger

Kirsti har tatt medisinen siden 1999. Det statlige tilbudet om metadon gjennom behandlingsrevolusjonen Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), gjorde at hun klarte å styre unna et kaotisk, russtyrt liv med fare for alvorlig sykdomssmitte og dødelige heroinoverdoser.

– Jeg var så sliten. Du fløy rundt og prøvde å skaffe penger hele tiden. Jeg jobbet en periode, prøvde å bli rusfri. Den gang tenkte jeg at metadon bare var en overgangsperiode, før jeg skulle trappe ned og bli rusfri, sier hun.

Men i snart 18 år har Kirsti vært trofast mot medikamentet som hun ukentlig har hentet på apoteket. Hun har måttet drikke metadonen under oppsyn og levere jevnlige urinprøver.

I dag tilhører hun en voksende gruppe av pasienter i Norge som får legemidler for å holde sitt russug i sjakk.

LAR er blitt et hamsterhjul som folk går inn og ut av fordi LAR-hverdagen er helt uten mening og utfordringer. Siri Getz Sollie, LAR-Nett Norge

Kritikken øker

Da Kirsti startet sitt nye liv, var det kun et par hundre LAR-klienter, de slapp igjennom nåløyet etter krav om man hadde et langvarig misbruk, hadde forsøkt rusfri behandling og en nedre aldersgrense på 25 år.

I dag kalles de LAR-pasienter, det er blitt færre inntakskrav og antallet nærmer seg 8000 – en befolkning nesten på størrelse med innbyggertallet i Namsos.

Og selv om LAR har gitt færre overdosedødsfall, redusert kriminalitet og gjort livene og helsesituasjonen til tusenvis av rusmisbrukere bedre, øker kritikken mot LAR-ordningen:

Det er blitt for mange pasienter på for få LAR-konsulenter.

Pasientene får for dårlig oppfølging, tilbud er ikke tilpasset den enkelte. I fjor fikk kun 30 prosent i LAR utarbeidet individuell plan fra helsetjenesten.

Mange har fortsatt omfattende rusmisbruk, særlig med benzodiazepiner. Og færre har rusfrihet som mål for behandlingen.

– Det er medisiner for alle pengene. Man hadde store forventninger til LAR. Nå vet vi at 85 prosent i LAR står uten jobb, skoleplass eller tiltak. Og når man sier at lediggang er roten til alt ondt, så er ikke vi i LAR forskjellige fra andre. Mange dropper ut av fordi de ikke klarer å være ensomme og nyktre. LAR er blitt et hamsterhjul som folk går inn og ut av fordi LAR-hverdagen er helt uten mening og utfordringer, sier styreleder Siri Getz Sollie i brukerforeningen LAR-Nett Norge.

– Verre enn narkotika

Hun er kritisk til at man stadig utvider en svært kostbar behandling uten å ane konsekvensene og skadene. Getz Sollie har selv følt hva langvarig metadonbruk gjør med kroppen. 52-åringen kom seg nylig igjennom en årelang og smertefull nedtrapping for å bli medikamentfri.

– Det var bare så vidt. Selv etter at jeg sluttet helt med metadon var jeg syk i trekvart år. Det var en avgiftning som var mer langvarig og tøffere enn noe annet jeg har opplevd. Det finnes noen narkotika som er verre å gå av enn metadon, mener hun.

Getz Sollie blir kontaktet av mange – også eldre – LAR-pasienter som ønsker å kutte ut medikamenter. Derfor etterlyser hun større kunnskap og kompetanse om nedtrapping i LAR.

– Mange eldre i LAR fungerer bra og har gode liv med barnebarn og familie. Men flere ønsker seg ut, de vil ikke være fanger i systemet lenger. De vil ha muligheten til å ta seg ferie og ønsker å leve lenge, sier Getz Sollie, som fikk opplyst av fagfolk at metadon kan forkorte livet med mellom 10 og 15 år.

Fakta: Hva er metadon og Subutex I Norge brukes medikamentene metadon og buprenorfin (Subutex/ Suboxone) som inneholder langtidsvirkende opioider. Metadon tas som tablett eller drikkes med saft. I LAR får halvparten utlevert legemidlene under påsyn på apotek. Metadon er et kunstig fremstilt morfinlignende stoff som har smertestillende effekt. Virkningen kommer langsomt og gir ikke et «ruskick» som andre opiatstoff. Lang halveringstid og jevn konsentrasjonen i blodet gjør at morfin kan doseres kun en gang i døgnet. Kan i store doser gi en følelse av velvære og døsighet. Blokkerer virkningen av andre opiater og fjerner suget hos misbrukere. Buprenorfin (Subutex og Suboxone) blokkerer virkningen slik at man ikke får rus hvis morfin eller heroin tas samtidig med buprenorfin. Har liten fare for overdoser og gir ikke like sterke abstinenser som metadon hvis man slutter å ta preparatet. Både buprenorfin og metadon bidrar til å redusere eller forhindre bruk av heroin. Metadon har imidlertid en sterkere stabiliserende for pasienter med mer omfattende heroinbruk. Bivirkninger: Kvalme, svette, vektøkning, forstoppelse, nedsatt seksuell lyst/evne, trøtthet og i noen undersøkelser nedsatte kognitive funksjoner. Ifølge legemiddelforbruk.no ble det i fjor solgt seks millioner døgndoser legemidler mot opioidavhengighet. Det ble omsatt slike legemidler for 167 millioner kroner. Kilder: Folkehelseinstituttet, Helsebiblioteket.no og Helsedirektoratet

Tor Stenersen

Eldrebølge i LAR

66 år gamle Kirsti er ikke alene. Den langtidsmedisinerte befolkningen i LAR blir stadig eldre:

I dag har 181 LAR-pasienter passert 60 år. Noen få er over 70 år, men denne gruppen øker.

Til tross for at man har fjernet nedre aldersgrense på 25 år, økte gjennomsnittsalderen i fjor til 43,7 år.

I perioden 2006–2012 ble andelen LAR -pasienter over 50 år fordoblet.

I 2020 vil 40 prosent være over 50 år.

Behovene hos disse LAR-seniorene utfordrer helsemyndighetene. En undersøkelse blant eldre LAR-pasienter i Oslo viste at de ofte er ensomme, sliter med psykiske og alvorlige fysiske plager som kols, nyresvikt, leversykdommer og demenslignende tilstander.

Fakta: LAR-seniorer Pasientene i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er aldrende, selv om det ikke lenger er noen nedre aldersgrense for å bli få metadon eller Subutex. Gjennomsnittsalderen var i fjor 43,7 år. Blant LAR-pasienter i Oslo, som var først ute med metadonbehandling, er snittalderen 46,1 år. I dag har 181 LAR-pasienter passert 60 år. Noen få er over 70 år, men denne gruppen øker. Undersøkelser viser at aldrende LAR-pasienter ofte er ensomme og føler tap av livsmestring. Mange ønsker å slutte i LAR for å få bedre fysisk og psykisk helse, men også for å oppnå tilhørighet til samfunnet, forbedre eller opprette sosiale fellesskap og for å skape en identitet som rusfri. De får oftere problemer med kognitive funksjoner og flere har alvorlige somatiske helseproblemer. Dette har konsekvenser for sosial- og omsorgstiltak i kommunene. Senter for rus- og avhengighetsforskning peker på at man vil trenge lavterskel pleie- og omsorgstiltak med tilpassede flerboligløsninger for eldre LAR-pasienter med omfattende helsemessige og sosiale problemer Kilder: Nasjonal årlig statusrapport for LAR, MAR Oslo, Den aldrende LAR pasienten-Tollefsen Nyhagen/UiO

Metadon var et tidsskille

66-åringen i Asker deler livet i før og etter.

– Jeg regner mitt liv før og etter jeg fikk metadon. En tidsregning for det som skjedde før og en for det som har skjedd etter, sier Kirsti.

– Hva er forskjellen?

– Det at familien har godtatt meg. Det kan være at det kun var en følelse, men jeg hadde inntrykket at de ikke kunne stole på meg. Og alle virket redde for at jeg skulle ta noe fra dem. Nå føler jeg meg mer verdsatt enn før.

Smilet vokser og 66-åringen blir enda mildere når hun forteller om forholdet til svigerdatteren og barnebarn.

– Svigerdatteren min har vært fantastisk. Vi fikk til en ordning så jeg kunne passe barnebarnet mitt en gang i uken.

– Er du ærlig, får du ikke jobb

Men selv om forholdet til familie er normalisert, har hun gjennom to tiår opplevd stigma og mistenksomhet når hun har vært åpen om sin historie og behandlingen hun går på.

– Du har mest lyst til å være ærlig om at du går på metadon, men da får du ikke jobb. Man blir nødt til å leve et dobbeltliv, forteller 66-åringen.

Hun utdannet seg til advokatsekretær, men kom aldri lenger enn til intervju på advokatkontorene.

– Ikke alle rusmisbrukere har vært kriminelle eller har gått på gaten. Jeg tenkte at advokater ikke hadde slike fordommer, og var åpen om det. Men jeg hørte ikke mer fra dem.

Kirsti fikk i stedet jobb som rengjører for en lokal menighet. Etterhvert ble hun en tiltrodd kirketjener og var i jobb fra 2001 til 2014, da hun ble pensjonert.

Tor Stenersen

– Hva er galt med LAR?

– Man må gjøre noe med R-en i LAR. Det er nesten ikke fokus på rehabilitering. Og man må få ettervern som ikke bare er åpent mellom ni og fire. Man kunne i hvert fall hatt en person ved en telefon. En støttekontakt som en kan ringe på lørdager og søndager. Det å snakke med noen kan redde deg når du er innstilt på å gjøre noe alvorlig.

Kirsti mener det er for lite kunnskap blant leger og helsevesenet. Toleranse og doser bør beregnes mer nøye. Og eldre LAR-pasienter går ikke alltid sammen med andre eldre som har andre liv bak seg.

– Jeg ser på søsteren min som også er i LAR. Hun bor i omsorgsbolig og har ikke kontakt med andre. Man har et annet språk, helt andre opplevelser som andre eldre ikke skjønner.

– Hvordan ser du for deg din alderdom?

– Jeg har en drøm, som en gammel venn og jeg har snakket om: Å lage et kollektiv der vi kunne bo sammen når vi blir gamle. Det hadde vært koselig. Slippe å bo alene, lage mat alene. Jeg har tenkt å spørre naboer om en ordning der vi kan bytte på å spise middag sammen – i stedet for å spise Fjordland alene.