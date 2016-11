Norges nest beste soldater skal beholdes – Kystjegerkommandoen overlever

Dagen før forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen høsten 2014 la frem sitt forslag til fremtidens forsvar, satte Aftenposten opp en liste over hvilke forslag det ville bli mest bråk om.

Øverst sto forslaget om å legge ned Kystjegerkommandoen. Fordi det er en av Forsvarets beste avdelinger, med omfattende krigserfaring fra Afghanistan.

Men både forsvarssjefen og Regjeringen anbefaler å avvikle Kystjegerkommandoen. Og å overføre fast ansatte soldater og befal til basen Haakonsvern i Bergen, der de ved behov skal brukes til egenbeskyttelse og bording av fartøyer, om bord på fregatter, MTB-våpen og kystvaktfartøy.

I ettertid har tillitsvalgte, men også flere politiske partier, kjempet for å beholde Kystjegerkommandoen, eventuelt knytte soldater og offiserer til spesialstyrken Marinejegerkommandoen.

De er fortsatt ikke landet noe forsvarsforlik på Stortinget. Men etter det Aftenposten erfarer er det klart at Kystjegerkommandoen overlever.

Det skal ikke være avgjort om Kystjegerkommandoen og Marinejegerkommandoen skal smelte sammen.

Dette er etter det Aftenposten kjenner til et av de viktigste punktene man er blitt enige om i forhandlingene mellom Regjeringen, støttepartiene og Arbeiderpartiet.

Støre: Arbeiderpartiet og Regjeringen enige

Klokken 09.20. mandag siterte NTB Ap-leder Jonas Gahr Støre på at Regjeringen og Arbeiderpartiet for sin del er enige foran vedtaket om ny langtidsplan for Forsvaret.

– Ap og regjeringspartiene har kommet langt, og jeg tror vi ser enighet om hovedtrekkene i langtidsplanen. Vi har tatt ansvar for det, for det trenger landet. Vi kan ikke ha vingling rundt langtidsplanen for Forsvaret, sa Støre.

– Mellom regjeringspartiene og de to samarbeidspartiene er det uenighet om hvordan de skal håndtere budsjettprosessen for 2017. Det kan ikke vi sitte og bidra til. Ap får avvente at de fire partiene og statsministeren rydder opp i det, la han til.

Støre forlot mandag morgen etter kort tid et møte med de fire andre partiene, som ble sittende samlet for å diskutere forsvarsbudsjettet for 2017. Forhandlingene av langtidsplanen for Forsvaret berører nemlig 2017-budsjettet, noe som har komplisert prosessen.

Andre punkter som skal være avgjort er at det blir mer penger til Hæren og Heimevernet, at Hærens helikoptre på Bardufoss inntil videre forblir her (de flyttes ikke til Rygge), og at man straks begynne investeringene for å bygge opp et kampluftvern for Hæren.

Fakta: Dette er argumentene for å beholde kystjegerkommandoen Forsvaret beholder et miljø med krigserfaring (KJK har gjentatte ganger operert sammen med MJK i Afghanistan) – og om også er spesialister på å operere i kystsonen. Nord-Norge vil få en stående maritim spesialstyrkeberedskap til bruk i nordområdene -som man i dag ikke har. Nord-Norge vil også få stående kontraterrorberedskap som landsdelen heller ikke har. Norge vil ha spesialstyrker i Nord-Norge, som er sikkerhetspolitisk mest utsatt, samt på Vestlandet og Østlandet. Gevinsten ved å legge ned KJK handler om å legge ned dagens base på Trondenes rett nord for Harstad by. I stedet for å avvikles kan KJK flyttes til Ramsund fem mil syd for Harstad, der MJK har en enhet, og som også er base for ubåter som seiler i nordområdene. MJK risikerer ifølge de tillitsvalgte å måtte forlate Nord-Norge slik utviklingen nå er i Forsvarets Spesialstyrker. Etter det Aftenposten erfarer, er forslaget svært populært i Marinejegerkommandoen.