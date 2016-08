66 prosent av de spurte i en ny måling MMI har gjort for Dagbladet svarer at de ville stemt nei til EU ved en folkeavstemning.

Sammenlignet med forrige tilsvarende måling, gjort i januar, innebærer dette at EU-motstanden har sunket med ett prosentpoeng.

18 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet om Norge bør bli medlem i EU, mens 16 prosent svarer ja – en framgang på fire prosentpoeng.

– Disse endringene er knapt signifikante. Noen vil tenke at EU er i krise og at vi må gå inn og styrke laget. Andre vil tenke at EU går i feil retning og at det er bra vi står utenfor. Det kan godt tenkes at vi ser begge disse reaksjonene, men at de utligner hverandre, sier professor Øyvind Østerud ved Universitetet i Oslo til Dagbladet.