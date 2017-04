Dette skriver administrerende direktør Helena Leufstadius i bransjeorganisasjonen Svensk Kollektivtrafik, som omfatter 86 prosent av all busstrafikk og 62 av all togtrafikk i Sverige.

Bare for statens utgifter til det nye europeiske signalsystemet ERTMS, kunne man bygget 31 mil med ny jernbane, skriver Leufstadius og hennes kollega Mattias Andersson i stockholmsavisen Svenska Dagbladet.

Fakta: Dette er ERTMS ERTMS står for European Rail Traffic Management System, og er et felleseuropeisk signalsystem for jernbanen. Systemet kalles også ETCS (European Train Control System). ERTMS gjør at: Signalinformasjonen befinner seg på en monitor inne hos føreren i stedet for langs jernbanesporet i form av lyssignaler (rødt og grønt lys).

Konsekvensene av menneskelige feil reduseres. Automatikken tar over.

Vedlikehold blir mye billigere.

Man får full oversikt over hvor togene befinner seg på linjene. Transport av personer og varer over landegrenser blir enklere. Hastigheten på alle tog overvåkes kontinuerlig.

Det blir enklere å redusere hastigheten på enkelte jernbanestrekninger når det er behov for banearbeider. Togleder kan med ett tastetrykk varsle om ny fartsgrense ved for eksempel solslyng.

Regjeringen besluttet innføring av ERTMS i Norge i november 2012. Kilde: Jernbaneverket, oktober 2015.

Tidligere i påsken skrev Aftenposten om supersignalsystemet som også Norge skal innføre, etter planen på alle linjer.

Systemet har ifølge historiker Helge Ryggvik omfattende problemer rundt om i Europa. Ryvik har nettopp skrevet boken «Sporskiftet – Jernbaneverket 1996–2016».

ERTMS-systemet er i alvorlig teknisk trøbbel, er forsinket, og er kun bygget ut på kortere strekninger her og der, sier forfatteren.

– Utsett innføringen til systemet virker

Konserndirektør Sverre Kjenne i Bane Nor er ansvarlig for innføringen av ERTMS i Norge.

Han fastholder at ERTMS både er nødvendig og vil gi store gevinster for norsk jernbane. I et intervju med Aftenposten forut for artikkelen opplyste han at utbyggingen i Sverige går etter planen.

Men ifølge Svensk Kollektivtrafikk er det svært mye som ikke går på skinner der systemet er tatt i bruk, blant annet på den nye Botniabanan nord i Sverige.

I sitt avisinnlegg skriver Leufstadius og Andersson at de anbefaler å utsette videre innføringen av ERTMS, til det virker.

Innlegget ble publisert i november, men overfor Aftenposten fastslår Andersson at situasjonen er den samme i dag.

– Ingenting skjer. Det er stadig problemer med softwareoppdateringer. Vi forventer at det legges en ny plan fra Trafikverket, sier Mattias Andersson til Aftenposten.

Hindrer trafikk – gir store problemer og øker utgiftene

Her er Svensk Kollektivtrafiks anklager mot ERTMS:

Systemet skulle gjøre det lettere å krysse grensene, senke kostnadene og øke kapasiteten. Men resultatet er nye grenser, økte kostnader og store trafikkproblemer.

ERTMS svekker jernbanens konkurransekraft, øker regionale kollektivmyndigheter og togselskapenes kostnader, som igjen fører til høyere billettpriser.

Tidsplanen for innføring av ERTMS endres og utsettes hele tiden, noe som øker risikoen for feilinvesteringer hos medlemmene.

De nye grensene handler om ulike versjoner av ERTMS, linjer med og uten systemet, og ulike leverandørers system som ikke fungerer sammen.

Først når neste generasjon ERTMS kommer kan kapasiteten økes. Men den befinner seg på planleggingsstadiet.

Sverige har et velfungerende signalsystem, ATC. Å bytte det ut koster staten 31 mrd., og regionale kollektivmyndigheter og togoperatører ytterligere 3–5 mrd. For 31 mrd. kan man bygge 31 mil med ny jernbane.

Aftenposten har skrevet flere artikler om ERTMS og systemets fordeler. Potensialet betraktes som så bra at Regjeringen har vurdert å forsere utbyggingen.

Roger Tangen, Bane Nor

Her svarer Bane Nor

Kjenne, konstaterer at en teknologisk revolusjon dessverre inneholder risiko og innkjøringsutfordringer.

– Sverige har valgt en annen tilnærming enn Norge, og møter utfordringer. Sverige tilbyr ingen støtte til togoperatører for å bygge om tog. Det medfører betydelige kostnader for togoperatørene, og de har det da ikke travelt med å skifte teknologisk plattform, sier Sverre Kjenne.

Øystein Grue, Bane Nor

Fakta: Tre nivåer av ERTMS ETCS Nivå 1 Dette er et system hvor signaler langs sporet beholdes, men hvor togfører i tillegg får informasjon om kjøretillatelse, hastighet og strekningsinformasjon direkte i togets førerpanel. Med bakgrunn i systemets dataoverføring, må toget passere baliser plassert i sporet for å kunne motta kjøretillatelse. Systemet overvåker hvor langt kjøretillatelsen gjelder og maksimalt tillatt hastighet. ETCS Nivå 2 (Som er det Norge inntil videre har prioritert) Dette er et digitalt radiobasert signalsystem hvor lokfører mottar informasjon om kjøretillatelse og hastighet direkte i togets førerpanel. Med dette kan signaler og hastighetsmerker langs sporet fjernes. Systemet overvåker hvor langt kjøretillatelsen gjelder og maksimalt tillatt hastighet. Deteksjon av hvor tog befinner seg gjøres med akseltellere eller sporfelt, og tog melder i tillegg regelmessig inn sin egen posisjon og kjøreretning til signalanlegget (RBC). Signalanlegget overvåker togets bevegelse og sender toget kontinuerlig endringer i kjøretillatelse og tillatt hastighet via GSM‐R. Baliser plassert i sporet benyttes som kilometermerker for å fastslå/korrigere togets posisjon. ETCS Nivå 3 Systemet fungerer tilsvarende som ETCS Nivå 2, men her ivaretas avstanden mellom togene uten bruk av systemer for deteksjon av tog (sporfelt/akseltellere). Tog melder regelmessig inn sin posisjon og kjøreretning til signalanlegget (RBC), men i tillegg må togene ha et system for å sikre at det ikke har miste en vogn, når togdeteksjon ikke lenger benyttes. Dette systemet kalles togintegritet.

Fakta: Dette skriver Regjeringen om Europas nye supersignalsystem i sitt ferske forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) ERTMS skal i fremtiden erstatte alle nasjonale signal- og sikringsanlegg i Europa, og vil bidra til raskere og mer effektiv trafikk. ERTMS vil både modernisere og forenkle måten jernbanetrafikken styres på. Det vil reduserer sannsynligheten for tekniske feil på jernbanen og øke kapasiteten takket være kontinuerlig overvåking av togenes fart. Når tog kjører uhindret over landegrensene kan ERTMS bidra til å skape større konkurranse i EUs indre marked, øke bruk av tog, øke konkurransen mellom togselskapene og mellom tog og annen transport. ERTMS vil også kunne gi mulighet for førerløse tog. Ifølge NTP skal alle norske linjer være bygget ut med ERTMS i 2032. Etter Østfoldbanens østre linje, som fikk ERTMS i 2015, står Ofotbanen for tur så Bergensbanen og Nordlandsbanens nordlige del (Mosjøen–Bodø).

Dette er Bane Nor (tidligere Jernbaneverket)s hjemmeside om ERTMS.

Her forklares det hvordan ERTMS fungerer.

Ønsker du enda flere detaljer så klikk her.