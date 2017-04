Norske Skog-aksjen stupte nesten 39 prosent på én dag

Bare i løpet av handelsdagen på Oslo Børs torsdag falt aksjekursen til Norske Skogindustrier, eller Norske Skog som selskapet helst kalles, med 38,7 prosent. Ifølge Dagens Næringsliv kom torsdagens kursfall i kjølvannet av at konsernsjef Sven Ombudstvedt solgte hele sin aksjepost på 4 millioner kroner.

Selskapet har store finansielle problemer – og har en gjeld på rundt 6,5 milliarder kroner og en egenkapital på rundt 282 millioner kroner.

Bare siden nyttår er Norske Skog-aksjen svekket med 66,6 prosent.

Ledelsen mislyktes i slutten av januar med å få godkjent en refinansieringsplan som hadde til hensikt å hente inn frisk egenkapital. Nå vurderer Ombudstvedt å søke konkursbeskyttelse, mens det jobbes med andre løsninger.

Han viser til bestemmelser, blant annet i det britiske lovverket, som kan beskytte et selskap mot å bli slått konkurs, og varsler at en løsning kan bli «hakket strammere enn en frivillig løsning der alle vinner». Han vil «bruke kraftigere virkemidler for å få med de aktørene som ikke har vært villige til å gå inn på denne avtalen».

Det betyr sannsynligvis en mindre gunstig situasjon totalt sett for alle, advarer han, og skisserer en løsning som kan innebære at långivere og aksjonærer midlertidig mister makten over selskapet og må ta tap.