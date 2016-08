– Vi er det første selskapet i landet som har bestilt en Nikola One lastebil, lastebilenes Tesla, sier Sindre Ånonsen, kommunikasjonssjef i Tine.

Nikola One markedsføres som en nullutslippslastebil.

– Hybridtrekkvognen er oppkalt etter Nikola Tesla. Planen er å la lastebilen, som har 2000 hk og veier 9,5 tonn, gå som tankvogn mellom Oslo og Trondheim, sier Ånonsen.

Bilen skal være 25 meter lang, altså samme lengde som modulvogntog, og Tine vil søke myndighetene om å få kjøre med last på opptil 60 tonn.

Asko bytter til elmotor - Mercedes skal bygge helelektrisk lastebil

Samtidig jobber ifølge kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Norsk Elbilforening transportselskapet Asko med å bygge om noen lastebiler til el-lastebiler. De bytter ifølge Haugneland ut dieselmotorer med batteripakker og elmotor.

Og, i Tyskland jobber ifølge Transportmagasinet Mercedes-Benz med sin Urban eTruck, en helektrisk, treakslet lastebil.

– Hittil har bruk av elektrisk drevne lastebiler vært ekstremt begrenset. Nå ser vi imidlertid at utviklingen innenfor kostnader, ytelse og ladetid gjør slike kjøretøyer vesentlig mer interessante, sier sjef for Daimler lastebiler og busser, Wolfgang Bernhard.

Kan frakte nesten 40.000 liter melk

Tine opplyser at Nikola One er drevet av seks elmotorer, en knyttet til hvert hjul. Batteriene lades av en generator som er drevet av biogass. Forbruket av biogass til lading er ca. tredjeparten av forbruket på tilsvarende bil drevet av dieselmotor.

– Leveringstiden er to-tre år og vil avhenge av servicepartnere, registrering til Norge og en avklaring av hvor disse trekkvognene kan få lov til å kjøre, sier Ånonsen.

Selve trekkvognen vil koste 3–3,5 mill. kroner. Med tillatelse til 60 tonn kan bilen frakte rundt 37.000 liter melk. Ifølge Tine er det rundt 100 dager til første Nikola One triller ut av fabrikken i USA.

Fakta: Fakta Nikola One Batteriet på 320 kWh er bygd opp av sylindriske celler som tilføres strøm generert fra en 400 kW gassturbin. Batteriet er ca. tre og en halv gang så stort som i en Tesla. De seks motorene har en samlet effekt på 2000 hk og et dreiemoment på hele 5000 nm. Forbruket er oppgitt til ca. 1,5 liter på mila, noe som tilsvarer tredjeparten av forbruket til en tilsvarende dieselbil. Fabrikken markedsfører trekkvognen som en nullutslippsbil. Fakta: Tine

Elbilforeningen: Dette er ikke en nullutslippsbil

– Så vidt jeg har skjønt er Nikola One en hybrid, men ikke en ladbar bil. Den har et gasskraftverk som produserer strøm. Da er det ikke en nullutslippsbil, sier Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Elbilforeningen.

– Er dette likevel et skritt i riktig retning?

– Det er en forbedring, på samme måte som vanlige hybridbiler. Jeg vil ikke være for kritisk når jeg ikke kjenner detaljene. Men å markedsføre det som el-lastebiler er nok å ta litt hardt i. Vi vet at Tesla Motors har annonsert at de vil jobbe med rene elektriske lastebiler på lengre sikt. Men jeg kjenner ikke detaljene, sier Haugneland.

Bytter også til motorer som slipper ut mindre

Ifølge Ånonsen hos Tine skal selskapet også bytte til de nye Euro 6-motorene, tradisjonelle motorer, på 650 biler. De skal redusere partikkelutslippene med 85 prosent.

I kombinasjon med biodrivstoff skal kutt i utslipp av klimagasser være på 75 prosent. Byttingen av motorer koster 500 millioner kroner.

– Løsningen framover vil nok ikke hvile på én teknologi eller energibærer – men flere. Nikola One kan være en av dem. Det er i hvert fall derfor vi ønsker å teste den ut, sier Ånonsen.

