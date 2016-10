Norwegian-fly til Las Palmas måtte lande i London: Mannskapet hadde jobbet for lenge

Norwegians rute D85873 fra Gardermoen til Las Palmas endret underveis kursen og landet på Gatwick i London onsdag kveld.

Flyet som tok av 20.23, halvannen time forsinket, skulle etter planen lande på Gran Canaria klokken 23.35. Men i stedet for sydenvarme, ble det en natt på flyplasshotell i høstkjølige England.

– Aldri hørt om lignende

– Flyet har landet i London fordi mannskapets myndighetspålagte hviletid ville ha inntruffet før ankomst i Las Palmas. Derfor valgte kapteinen å gå ned i London, opplyser kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til Aftenposten sent onsdag kveld.

Han legger til at flyet var litt forsinket fra Oslo.

– Har man ikke mer klaring enn at en liten forsinkelse gjør at man må lande for å hvile mannskapet?

– Jeg har dessverre ikke flere detaljer nå. Jeg har aldri hørt om noe lignende før, sier Sandaker-Nielsen.

Norwegian kutter egentlig i London-ruter: Ryanair sender billettprisene til bunns

Flere nettsteder som følger luftfarten med digitale flyradarer antok at kursendringen på Norwegian-flyet skyldtes tekniske problemer med flyet. Det viste seg å være hviletidsbestemmelser som tvang D85873 ned på Gatwick.

Reiser videre torsdag

Passasjerene er innkvartert på flyplasshotellet og at flyet reiser videre fra Gatwick til Las Palmas klokken 09.25 torsdag.

– Flyet vil gå i morgen tidlig, men det er selvsagt frusttrende for de som var på vei til Las Palmas at man må vente en natt i London, sier kommunikasjonssjefen.

Norwegian opplyser på nettsiden sin de berørte reisende også har rett til å booke om billetten uten ekstrakostnad eller få refundert hele reisen.