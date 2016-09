Ny forskning: Støy ga bedre konsentrasjon enn ADHD-medisin

20 barn med ADHD ble satt til å løse oppgaver som krever hukommelse og konsentrasjon i et rom der det var helt stille, mens de hadde på seg høretelefoner med en jevn suselyd, såkalt hvit støy. 20 barn uten ADHD ble brukt som kontrollgruppe.

Barn med ADHD ble testet både med og uten ADHD-medisin på ulike dager. Det var minst 24 timer siden de hadde tatt medisinen på den medisinfrie dagen.

Barna som ble testet var i 12–13 årsalderen.

Støyen forskerne brukte har en styrke på rundt 80 desibel, omtrent like høyt som en støvsuger.

Tidligere studier har vist at hvit støy kan bedre konsentrasjonen for folk med konsentrasjonsvansker, men dette har aldri vært testet på personer med ADHD tidligere.

Vitenskapelig artikkel: Söderlund GBW, Björk C and Gustafsson P (2016): Comparing Auditory Noise Treatment with Stimulant Medication on Cognitive Task Performance in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Results from a Pilot Study. Frontiers of Psychology 7:1331.