Ny norsk forskning om barn med leppe- og ganespalter vekker internasjonal oppsikt

Hvert år fødes det mellom 100 og 130 barn med leppe- og/eller ganespalte, ifølge Leppe- ganespalteforeningen.

Frem til nå har det ikke vært gode studier i Norge eller internasjonalt som sier noe om hvordan det går med dem i livet. Den ferske studien sammenlignet data for alle nordmenn med leppe- og ganespalte født mellom 1967 og 1992, frem til 2010 (se fakta).

– Våre resultater er gode nyheter til foreldre av barn med leppespalte og barn med kombinert leppe- og ganespalte. Det går godt med dem i livet, sier Erik Berg, overlege i plastisk kirurgi og stipendiat ved Universitetet i Bergen. Han er hovedforsker bak studien.

– Vordende foreldre som oppdager en leppespalte på tidlig ultralyd, kan senke skuldrene, legger han til.

Blant barn født med isolert ganespalte er det derimot høyere dødelighet, økt risiko for intellektuell funksjonshemning, angst, autisme, alvorlige lærevansker, cerebral parese og epilepsi.

Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Jama Pediatrics.

Fakta: Leppe- og ganespalte Leppe-kjeve- og/eller ganespalte er betegnelser man bruker på en spalte i munnregionen. Alle fostre har en spalte som går gjennom leppe, kjeve og gane i den første utviklingsmåneden av svangerskapet. Et normalt ansikt, med munnhule og nesehuler, er resultat av en komplett sammensmeltning av de segmenter som danner overleppe, kjeve og gane i 7. til 11. fosteruke. Ved noen tilfeller er denne sammensmeltingen ufullstendig. Rundt to av 1000 barn blir født med leppe og/eller ganespalte. Kilde: Leppe-ganespalteforeningen.

Fakta: Om leppe- og ganespaltestudien Studien har sett på registerdataene til alle nordmenn født med leppe- og ganespalte mellom 1967 og 1992. I denne perioden ble det totalt født 1,5 millioner barn i Norge. Av dem hadde 2860 leppe- og/eller ganespalte. 2337 av barna med misdannelsen hadde ingen andre medfødte diagnoser. Studien tar følger registerdataene for disse barna frem til 2010. Da var personene i studien mellom 18 og 43 år gamle. Resultatene er kontrollert mot barn uten leppe- og ganespalte født i samme periode. Det er også kontrollert for sosioøkonomiske faktorer. Studien er gjort av: Erik Berg, Øystein A. Haaland, Kristin B. Feragen, Charles Filip, Hallvard A. Vindenes, Dag Moster, Rolv T. Lie og Åse Sivertsen. Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Jama Pediatrics.

Leppespaltebarna får riktig oppfølging

Studien viser at helsevesenet har lykkes med oppfølgingen til de med leppespalte, men at det bør fokuseres mer på de med ganespalte fremover, påpeker Berg. Han er blitt kontaktet av Reuters og flere andre internasjonale medier angående undersøkelsen, blant annet plukket opp av nyhetsbyrået United press international og helsenettstedet WebMD.com.

– Viktig med tidlig screening av barn med ganespalte

Hovedforsker Erik Berg mener forskningen kan være et viktig verktøy for å evaluere behandlingen som gis.

– Når man vet at det går dårligere med barn med ganespalter, er det mulig å screene denne gruppen tidlig for å se om de sliter med andre ting. Det er viktig at man er klar over at de kanskje trenger ekstra støtte på skolen, sier Berg.

De fleste barn som blir født med spalte blir fulgt opp av spalteteamet i 16 til 20 år. Les artikkelen her.

ROMEO RANOCO/REUTERS/NTB Scanpix

Leder i Leppe-ganespalteforeningen Gabriella Jurisic Ottesen sier foreningen er svært positiv til forskningen.

– Dette har mye å si for kvaliteten på behandlingen av disse pasientene. Vi forventer at det nå settes av ressurser og tiltak for barn med isolert ganespalte slik at tilleggsutfordringer tidligere kan oppdages, sier hun

Unik forskning fra Norge

– Mange foreldre sier at det «heldigvis bare var en ganespalte», fordi det ikke synes, men vår studie viser at det er knytter større risiko til denne gruppen, sier Erik Berg.

Norge er i en unik posisjon når det gjelder helseregisterforskning.

– Vi har muligheten til å koble data og kan derfor konkludere med en helt annen sikkerhet enn i andre land, påpeker Berg.