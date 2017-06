USAs president Donald Trump legger press på Europa og Norge for å bruke mer penger på forsvar. Et flertall på Stortinget vil forplikte seg til å følge opp, og bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på Forsvaret.

NATO vedtok det samme målet høsten 2014. I dag bruker Norge ca. 1,5 prosent av BNP på Forsvaret.

Men hvor mye mer forsvar får Norge hvis vi bruker ytterligere 17 milliarder kroner innen 2024, et beløp som anses som en naturlig opptrapping?

Det svaret gir nå Nils Holme, tallknuser og tidligere sjef for Forsvarets forskningsinstitutt, på oppdrag fra Institutt for Forsvarsopplysning.

Rapporten hans presenteres onsdag morgen hos Tankesmien Agenda. Aftenposten har fått lese den i forkant.

Stig B. Hansen

«Vil dramatisk styrke Forsvarets evne til å møte angrep»

Effekten av 17 milliarder kroner ekstra vil være stor både for flyvåpen, marine og hær, konstaterer Nils Holme:

De nye kampflyenes operative kapasitet (kampkraft) vil bli mer enn doblet.

I stedet for dagens 5–6 tilgjengelige marinefartøy vil 13 bli kontinuerlig tilgjengelige, nemlig tre fregatter, fire undervannsbåter, fire lynraske fartøy i MTB-klassen og to mineryddingsfartøyer.

Hæren blir langt bedre i stand til å stanse og bekjempe en motstander.

En økning av bevilgningene til Forsvaret med en tredjedel vil alt i alt gi en tredobling av Forsvarets kampkraft. Først og fremst fordi flere typer våpen vil være klare til bruk hele tiden.

Nils Holme var én av ni eksperter som 9. april 2015 oppsummerte svakheter ved dagens norske forsvar.

Flere mente at Norge i praksis har avviklet Forsvaret.

Kristian Verlo Vikestad, Forsvaret

Likevel et stort MEN for Hæren

Slik kan kampkraften øke, mener Nils Holme::

Om pengene brukes på 10–12 transporthelikoptre, noe Forsvaret helt mangler i dag.

Om penger brukes på luftvern, for baser og hærstyrker, noe Norge har minimalt med i dag.

Om penger brukes på artilleri, inkludert rakettartilleri, noe Norge har minimalt med i dag.

Om Hæren får 4,9 mrd. årlig mer enn i dag, samlet til drift og investeringer.

Om penger brukes på å holde reservestyrker trent, noe Norge ikke gjør i dag.

Om penger brukes på moderne ammunisjon til alle typer kanoner og luftvern, noe Norge har altfor lite av i dag.

Ifølge Holme vil Hæren imidlertid også i fremtiden ha klare begrensninger. Den vil kunne yte langt mer motstand, men fortsatt bare innenfor ett begrenset område, og med begrenset utholdenhet.

Noe som skyldes at Hæren er bitte liten, målt i antall soldater og avdelinger.

Fakta: Slik har Nils Holme regnet seg frem til en økning på 17 mrd. kroner Nils Holme har benyttet norske kroners kjøpekraftverdi, valutakurser, budsjetter og brutto nasjonalprodukt (BNP) som gjelder ved inngangen til 2017. For 2017 utgjør forsvarsbevilgningen vel 1,5 prosent av BNP. For 2-prosentvedtaket bruker Holme NATOs beregningsmåte for forsvarsutgiftene, som avviker noe fra norsk budsjettoppstilling. Etter NATOs beregningsmåte blir bevilgningen for 2017 ca. 51 mrd. kroner. En økning til 2 prosent innebærer en økning med ca. 17 mrd. kroner tilsvarende ca. 37 prosent etter norsk budsjettpraksis. Jevnt fordelt over de syv budsjettårene 2018–2024 gir dette en årlig økning på ca. 2,4 milliarder kroner. Det forutsettes videre som et minimum at 2 prosent av BNP opprettholdes også etter 2024. Det er først etter 2020 at 2-prosentpraksisen gir faktisk budsjettøkning ut over det som er forutsatt i langtidsplanen som er vedtatt av Stortinget. Nils Holme har hjelp til rapporten av pensjonert generalmajor Espen Amundsen, som tidligere var Forsvarets øverste økonomisk/administrative offiser, og ytterligere fem pensjonerte offiserer på general/admiral/brigader-nivå.

Gir spark til Regjeringen for ikke å ha brutt med «arvesynden» etter den kalde krigen

Nils Holmes rapport gir også et spark til Regjeringen, som har hevdet at den nye langtidsplanen for Forsvaret innebærer et brudd med den såkalte «arvesynden» etter den kalde krigen.

Nemlig å ikke bevilge nok penger til oppgavene Forsvaret pålegges av Stortinget.

«Underfinansiering over tid har ført til så store mangler i personell, beholdninger av materiell og ammunisjon, vedlikehold og øvelser at den faktiske operative kapasiteten er langt lavere enn det (Forsvarets enheter på papiret)..skulle tilsi,» skriver Holme.

Hellas er ett av fire land i NATO som i dag bruker 2 prosent av BNP på Forsvaret.

Sjekk hvilke de tre andre er.

Ekspert: Tredobling av kampkraft lite imponerende

Sveinung Berg Bentzrød

Uavhengig forsvarsekspert Jacob Børresen er likevel ikke imponert over effekten av toprosent-målet.

– Ruver ikke gevinsten som beskrives i rapporten?

– Mitt svar er nei. Det kan godt være at Nils Holmes konklusjoner er riktige, men en tredobling av vår kampkraft ruver ikke, Forsvarets troverdighet øker ikke.

– Dagens høyintensive strid krever mye av bakkestyrker, og Hæren vil fortsatt være altfor liten, sier Børresen.

-Jeg har selv vært en talsmann for toprosentmålet. Og jeg støtter tanken om å beskytte basene våre bedre, sikre god overvåking og etterretning, og ha penger til å bruke det utstyret vi har. Men før vi når toprosentmålet må vi ta et skritt tilbake og se hva Forsvaret skal brukes til.

– Det er fredstidsoppgaver, som kystvakt, det er etterretning og overvåking, det er evnen til å ta imot allierte styrker, utholdenhet for bakkestyrker og en viss evne til å operere sammen med allierte styrker. Større ildkraft er ikke i seg selv nok til å avskrekke mer, sier Børresen.