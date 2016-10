Nye ammeråd: Spedbarn kan få fast føde fra de er 4 måneder

Det nye rådet er at foreldrene kan starte forsiktig med annen mat når barnet er 4 måneder, slik at barnet venner seg til mat med ulik smak og konsistens.

Men samtidig presiseres det at fullamming til 6 måneder også er trygt.

Nasjonale faglige retningslinjer gir råd om kosthold for spedbarn fram til ett års alder. Målgruppen er personer som jobber på helsestasjoner, fastleger og alle andre som veileder om kosthold for spedbarn.

Rolf M. Aagaard

Retningslinjene er utviklet i samarbeid med en ekstern arbeidsgruppe, og den erstatter Anbefalinger for spedbarnsernæring fra 2001.

Aftenposten skrev i april at det var uenighet i arbeidsgruppen. Lenge så det ut til at fullamming fremdeles ble anbefalt til babyen er seks måneder.

– Foreldre med babyer har ofte mange spørsmål og er usikre på valgene sine. Mange trenger også hjelp med å komme i gang med ammingen, og det er viktig at de får den hjelpen og støtten de behøver i møtet med helsevesenet. Vi håper at retningslinjen vil være et godt verktøy for helsepersonell, slik at de kan svare på spørsmål og gi godt dokumenterte og trygge råd til foreldrene, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i en pressemelding.

I de nye retningslinjene legges det nå i større grad enn tidligere vekt på at hvert barn og hver familie skal få individuelt tilpassede råd om morsmelk og annen mat.

De nye rådene er konkrete:

Hvis barnet kun har fått morsmelk (og vitamin D) fram til fire måneders alder, men så viser tegn på å trenge mer mat, eller mors situasjon eller ønske tilsier det: At barnet trenger mer mat, vises for eksempel ved at barnet er sultent til tross for hyppige brystmåltider, at barnet flater ut på vekstkurven eller at barnet viser tydelig interesse for annen mat. Gi råd om å starte forsiktig med fast føde, som tillegg til morsmelken (se anbefaling om introduksjon av annen mat enn morsmelk). Hvis barnet har fått morsmelkerstatning de første fire månedene:

Gi råd om å starte forsiktig med annen mat, slik at barnet venner seg til mat med ulik smak og konsistens. Morsmelkerstatning har lik smak hele tiden, i motsetning til morsmelk som tar smak av det mor spiser. Hvis barnet har fått både morsmelk og morsmelkerstatning de første fire månedene.

Bare 9 prosent fullammes til de er 9 måneder

Ifølge en kronikk i Dagens Medisin velger kun ni prosent av norske mødre å fullamme i seks måneder.

Tallet har ikke økt til tross for at man i 2001 endret anbefalingen fra fire–seks måneders fullamming til seks måneders fullamming.

– Selv om få fullammer til seks måneder, ligger Norge i verdenstoppen når det gjelder amming som sådan: Hele 80 prosent ammer barnet ved seks måneders alder. De kombinerer altså amming med tilvenning av fast føde. Ut ifra den kunnskapen vi har i dag, er det ingen grunn til at mødre skal ha dårlig samvittighet om de velger å fullamme barnet sitt i fire-fem eller seks måneder, skrev de to klinisk ernæringsfysiologene ved OUS Vibeke Østberg Landaas og Janne Anita Kvammen.