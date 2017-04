Nye retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser

Nå lanseres nye nasjonale anbefalinger i retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser.

– Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser vil være et godt verktøy for helsepersonell som behandler denne gruppen, sier fungerende avdelingsdirektør Vårin Hellevik i Helsedirektoratet.

Spiseforstyrrelser kan ramme i alle aldre, og sykdommen rammer begge kjønn, men majoriteten av dem som rammes er kvinner mellom 12 og 40 år.

– Vi vet at ungdom med ulike former for spiseforstyrrelse kan oppleve tapte ungdomsår, og det er viktig å oppsøke hjelp så fort som mulig. Jo tidligere man får god hjelp, jo større er sjansen for å bli helt frisk. Ved god behandling, tidlig, er mulighetene for å bli frisk relativt gode, sier Hellevik.

En av anbefalingene er altså at hele familien trekkes inn i behandlingen av den som er rammet.