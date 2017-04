Nye studietilbud i helbredelse og profeti

IMI-kirken driver allerede bibelskolen Acta, og de nye studiene skal også tilbys under Acta-navnet, skriver Vårt Land. Utdanningsdirektoratet ga sin velsignelse for to uker siden.

Overnaturlig dimensjon

– Vi ønsker at studietilbudet skal utruste elevene til å leve i de sidene ved Jesu liv som vi ser i evangeliet. Som oftest vektlegger man ordene og godheten hans, mens den overnaturlige dimensjonen lett kommer i bakevjen, sier rektor Egil Elling Ellingsen. Helbredelsesstudiet inkluderer en praktisk del der studentene skal bruke 120 timer på blant annet evangelisering og helbredelse i Stavangers gater.

– Virker gjennomtenkt

Psykolog Kari Halstensen ved Modum bad synes undervisningsopplegget virker gjennomtenkt, men sier det er viktig å undersøke hvorfor studentene velger det nye tilbudet.

– Hvilke forventninger har de? Søker noen seg til dette for å komme bort fra noe annet? Søker studentene helbredelse for egen sykdom eller leter de etter noe som kan ta dem bort fra en hverdag som er vond å være i, spør hun.