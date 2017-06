Et kollektivt hyl. Et gedigent plask. Kjappe svømmetak mot badebrygga på Sørenga i Oslo.

– Skikkelig digg. 16, kanskje 17 grader, fastslår Øystein Dale Svendsen (30) i det han krabber på land med et bredt glis.

– Nå har det vært nok regn. Da jeg våknet til blå himmel i dag, var det bare å pakke og komme seg ut hit.

Han var overhodet ikke alene om ideen. Solsultne Oslofolk i lite brukt badetøy strømmet ut til Oslos nye badeattraksjon utenfor Operaen for å nyte den første sommerdagen på lenge.

– Nå må vi slå til mens det er fint, sier Agnete Winnje, som slutter seg til anslaget om at vannet holder rundt 17 grader.

Midlertidig godvær

Hun får full støtte av vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt. Ifølge henne er det all grunn til å utnytte sommerværet mens det er her. Og her, betyr akkurat nå det sentrale østlandsområdet.

Flere steder østafjells var det godt over 20 grader i formiddag og temperaturene vil mange steder komme opp mot 25 grader utover dagen.

Også i morgen og mandag blir det godvær og 25 grader innen rekkevidde, om enn med litt mere skyer enn lørdag.

Men så kan sommeren være over for denne gangen.

– Temperaturene vil synke og det blir utrygt for spredt nedbør, sier Moxnes, som varsler stadig mer ustabilt vær utover uken. St. Hans-været fredag er dermed høyst usikkert.

Fordi vi fortjener det

På Sørenga tar badeenglene meteorologens advarsel med fatning.

Kompisene David Meyler, Mattias Larsen og Robin Johanessen fra Lund i Sverige er på helgetur i Oslo og har investert i to gummibåter de har rodd ut til badeplassen fra Akerselvas utløp.

– Det er superfint å ha noe slikt midt i sentrum. Bare været er bra så lenge vi er her er vi fornøyde, sier David, før han blir sprutet ned med en nyinnkjøpt vannpistol.

Heller ikke Øystein Dale Svendsen lar meteorologien få kaste skygger over sommergleden.

– Vitenskapen kan si hva den vil. Nå satser vi på at vi fortjener litt fint vær, ler han.

Og det gjør vi kanskje. For ifølge meteorolog Moxnes ligger vi hittil i juni en til to grader under normaltemperatur, mens gjennomsnittlig nedbørmengde for juni er allerede passert.

Så urettferdig blir været

Todelt helg i #Norge! Vått fra Vestlandet til Nord-Norge. Nord-Norge får mest regn søndag. Sommerlig og varmt Østafjells. pic.twitter.com/bQM2jdFBVU — Meteorologene (@Meteorologene) June 16, 2017

Så spørs det om det uansett er helt andre enn Oslofolk som bør beklage seg akkurat nå.

I resten av landet er helgeværet lite å skryte av. I tillegg varsles det økende bygevær og synkende temperaturer utover i uken.

– Så utnytt solen dere som er så heldige å være østafjells, konkluderer meteorologen.