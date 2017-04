Nytt avhør for terrorsiktet 17-åring lørdag

– Vi får se hva som skjer etter avhøret lørdag, sier advokat Aase Karine Sigmond.

Hun og søsteren, advokat Kirsten B. Sigmond, er oppnevnt som forsvarere for den 17 år gamle russiske statsborgeren.

Mandag ble han varetektsfengslet i to uker, siktet etter paragraf 142, tredje ledd, som er en del av terrorlovgivningen. Strafferammen er 15 år i fengsel.

Forsvarer Aase Sigmond har omtalt det han ble tatt for som «guttestreker».

Det var lørdag kveld at politiet i Oslo stanset gutten som bar på det som Politiets sikkerhetstjeneste beskriver som en «primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial». Politiet foretok en kontrollert detonering.

Dan P. Neegaard

Hadde ekstreme venner

Gutten kom til Norge sammen med familien sin som asylsøker i 2010. Han fikk opphold i Norge i 2015. Han bodde i Vadsø og var aktiv i en kampsportklubb. Der trente også to unge tsjetsjenere som sluttet seg til IS i Syria. 17-åringen kjente begge to.

Etter det Aftenposten erfarer, skal 17-åringen ha uttalt seg om dette på en måte som fikk omgivelsene til å reagere. Idrettslederne i klubben varslet politiet, barnevernet og kommunens ledere.

Fire fengsler

Siden gutten ble pågrepet er han blitt flyttet på fire ganger, opplyser forsvareren. Først satt han på glattcelle et døgns tid før fengslingsmøtet, så ble han overført til et fengsel med voksne, deretter flyttet til et mer tilrettelagt fengsel. Så kom han til der hvor han sitter nå, med innsatte og ansatte som er mer tilpasset en mindreårig.

Forsvareren vil ikke opplyse hvor han sitter fengslet.

– Siden han er så ung skal han sitte på et sted med minst mulig inngripen, slik at han ikke blir utsatt for påvirkning fra voksne, sier Sigmond.

Løslates?

Lørdag morgen skal han altså i nytt avhør. Et eventuelt nytt fengslingsmøte blir eventuelt mandag etter påske.

– Begrunnelsen for fengsling var at PST skulle etterforske. Jeg håper de klarer det i løpet av disse to ukene, sier forsvarer Sigmond.

– Vi får se hva som skjer etter avhør lørdag, løslatelse kan bli et mulig utfall, men det vet vi ikke nå.

– Det går greit med ham. Han regner med at dette skal gå bra, men det er klart at det er en belastning for å ham å sitte i fengsel, spesielt når han har en så alvorlig siktelse mot seg.

– Hva er din kommentar at han blir sjekket opp terrorangrepet i Stockholm?

– Jeg skjønner at PST ønsker å undersøke det, det er en naturlig del av etterforskningen. Men jeg har ingen informasjon som tyder på at det er riktig.

– Hva sier han til en så alvorlig siktelse, at han har tiltrekning til ekstrem islamistisk ideologi?

Hadde venner med IS-kobling

– Han avviser på det sterkeste at han støtter radikal islam og IS. Da han var 15 år, for to år siden, hadde han venner som hadde en kobling til IS. Det er bakgrunnen for at PST hadde en bekymringssamtale med ham. Men tvert imot, han er mot IS og deres virksomhet, det er mot alt han står for.

– Vi krysser fingrene for PST kommer til at dette ikke er så ille som de hadde tenkt, at de skjønner at han ikke er en ekstrem islamist, sier Sigmond.

PST opplyser torsdag at etterforskningen fortsetter. Et stort elektronisk beslag blir gjennomgått.

ERLEND TRO KLETTE

Rettens kjennelse: «Bombe»

Oslo tingrett omtaler sprengladningen som «bombe» og varetektsfengslet gutten i to uker med brev- og besøkskontroll, dessuten medieforbud. I kjennelsen står det:

«Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder».

Videre: «Etter det opplyste hadde bomben begrenset «kraft», men var egnet til å forårsake betydelig skade innenfor en begrenset radius.» Retten slår fast at «hjemmelagde bomber av den type» omfattes av terrorlovgivningen.

Selv om gutten er mindreårig mener retten at saken er så alvorlig at det ikke er et uforholdsmessig inngrep å fengsle ham i to uker. Kjennelsen viser til innholdet i en PST-rapport, fare for bevisforspillelse og PSTs behov for videre etterforskning.