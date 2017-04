Nytt tunnelløp i Oslofjorden ikke i strid med sikkerhetsdirektiv

Samferdselsdepartementet sendte en uformell henvendelse til EFTAs overvåkingsorgan ESA i fjor høst for å få en vurdering av om bygging av et nytt tunnelløp ville bli vurdert å være i strid med tunnelsikkerhetsdirektivet, skriver Røyken og Hurums Avis.

Direktivet stiller organisatoriske og tekniske krav og gjelder for både eksisterende og nye tunneler. Det stilles krav til antall løp, ventilasjon, nødutganger, havarilommer og ikke minst til stigningsgrad.

Påbygging

– ESA videresendte vår henvendelse til EU-kommisjonen. Vi fikk svar gjennom ESA tidlig i våres, og deres vurdering er at bygging av parallelt løp ikke vil være i strid med tunnelsikkerhetsdirektivet slik de oppfatter det, sier Ketil Solvik-Olsen til avisen.

Han sier ESA og EU-kommisjonen mener et nytt tunnelløp blir ansett som en påbygging og ikke et nytt byggeprosjekt. Kravet om stigningsgrad vil dermed ikke slå inn.

– Det er riktignok presisert at ESA ikke ser seg som bundet til kommisjonens vurdering, men sannsynligheten for at de vil treffe en annen konklusjon er ytterst minimal, understreker Solvik-Olsen.

Han sier det ikke er sendt noen formell søknad til ESA, slik det ble lagt fram for mediene i forkant av regjeringens presentasjon av Nasjonal transportplan (NTP) 5. april. NTP skal behandles i Stortinget i juni.

Vurderer bru

I NTP er det satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp. Selv om prosjekteringen er kommet langt, understreker Solvik-Olsen at et endelig valg av løsning ikke er tatt. Andre alternativer er stenging av Oslofjordtunnelen og isteden ny tunnel- eller bruforbindelse mellom Frogn og Røyken via Håøya. En fjordkryssing med bru kan imidlertid komme til å koste 10 milliarder kroner.

Hovedargumentene for et nytt løp er at det kan avlaste trafikk, det kan bygges rømningstunneler mellom de to tunnelene, det sparer regjeringen for protester mot et eventuelt bruprosjekt og man tar vare på investeringen som ble gjort da det første løpet ble bygget.

Mens et nytt tunnelløp kan være klart tre år etter byggestart, som statsråden anslår til en gang mellom 2022 og 2024, vil ei bru ta lenger tid å få på plass.

