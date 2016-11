Også disse vil bygge veier i Norge - sjekk hva de er anklaget for

Aftenposten har fortalt at spanske Acciona er siktet for omfattende korrupsjon. Likevel borer selskapet tunneler for Follobanen og kan få milliardkontrakten på bygging av E18 i Telemark, i regi av Regjeringens eget veiselskap.

Men en rekke andre selskaper som har meldt seg på i konkurransen om å få bygge motorveier i Norge er utsatt for etterforskning for minst like alvorlig økonomisk kriminalitet.

Gjennom analyseselskapet KPMG sjekket Nye Veier i april i år forretningsetikken hos entreprenørene som ville bygge E18 Tvedestrand-Arendal.

Dette har de vært etterforsket for:

Rapporten fra KPMG, datert 23. april, forteller om:

Dogus Insat ved Ticaret AS – datterselskap av Dogus Holding AS, kontrollert av Tyrkias tredje rikeste familie:

En av eierne av Dogus Holding ble i 2008–2009 etterforsket fordi han sto oppført på politiets liste over «medlemmer av terrororganisasjoner og organisert kriminalitet». Hverken KPMG eller Aftenposten har funnet spor etter utfall av denne saken.

Grupo Isolux Corsán SA har hovedsete i Madrid, Spania:

I mai 2015 vedtok selskapet et forelegg på ca. en halv million kroner for konspirasjon, økonomisk spionasje, korrupsjon, hvitvasking av penger og underslag av offentlige midler, i forbindelse med bygging av motorvei i Algerie. Selskapets hovedaksjonær har vært under etterforskning for bestikkelser, hvitvasking, skattesvik og dokumentforfalskning. I mai i år ble han avsatt.

Itinera SpA, italiensk:

Administrerende direktør satt i 2008 i husarrest i den såkalte Rompiballe-saken, der uregelmessigheter i avfallssektoren ble etterforsket i Campania-regionen. Påstander om tilknytning til kriminelle organisasjoner. Utfall av saken ukjent.

Dette selskapet slapp gjennom og er i finalerunden

Ingen av disse selskapene slapp gjennom og fikk plass blant de fire som er plukket ut til å gi anbud på E18 Tvedestrand-Arendal.

Det fikk derimot den tyske kjempen Hochtief.

I sommer skrev Dagens Næringsliv at Hochtief er bøtelagt for prissamarbeid i Sør-Afrika, og at datterselskapet Leighton er anklaget for korrupsjon i Australia.

Til Dagens Næringsliv sa Nye Veier at grunnen til at Hochtief kom gjennom nåløyet var fordi boten var eldre enn tre år.

Men Aftenposten kan dokumentere at den nyeste kjennelsen fra Sør-Afrikas konkurransetribunal om Hochtiefs prissamarbeid kom i november 2013. Den ble stadfestet betydelig kortere enn tre år tilbake da Nye Veier i begynnelsen av mai i år ga Hochtief plass i finalen om E18-prosjektet.

Nye Veier sier nå til Aftenposten at ulovlig prissamarbeid kommer under retten, men ikke plikten til å avvise tilbyder.

– Det er med andre ord opp til oppdragsgiver å vurdere om tilbyder skal avvises, sier direktør for kontrakt og anskaffelser, Bjørn Børseth.

Han viser også til at selskaper som NCC og Skanska er blitt straffet for ulovlig prissamarbeid de siste årene, uten at de er avvist.

Ekspert: Siktelse nok til å avvise entreprenører

Eksperten som har vurdert Aftenpostens saker rundt de store vei- og baneprosjektene, advokat Robert Myhre, mener det ikke er noe problem å avvise selskap som har trådt feil.

– Dersom det foreligger siktelse eller det er vedtatt et forelegg, innebærer det en rett til å avvise tilbyderen. Det kreves ikke noe bevis, utover siktelsen som er tatt ut, sier Myhre til Aftenposten.

- De anker og anker - kriterier for avvisning er uklare

Nye Veier har flere ganger, også i et debattinnlegg i Aftenposten, fastholdt at de kun har plikt til å avvise selskaper der dom for økonomisk kriminalitet er rettskraftig.

Erik Smith, prosjektdirektør for Follobanen i Jernbaneverket, sier at korrupsjon er et vanskelig tema.

– Dette fordi kriteriene for avvisning ikke er helt klare, skriver han i en e-post til Aftenposten.

– Hovedprinsippet er at det ikke finnes et grunnlag for å avvise selskaper uten at det foreligger en rettskraftig dom, dvs. etter at ankesaken er vurdert. Men det ankes bestandig, skriver Erik Smith.

– Videre er det uklart hvor lenge et selskap skal ha karantene dersom det foreligger rettskraftig dom. Det er også utfordrende at om vi avviser på feil grunnlag, kan den eller de avviste selskap klage på avgjørelsen, og hele kontraheringsprosessen stoppe opp, fastslår han.

Brukte KPMG, som hadde entreprenøren de skulle undersøke på kundelisten

Hochtief slapp altså gjennom nåløyet. Samtidig måtte Nye Veier overfor Dagens Næringsliv erkjenne at nettopp Hochtief sto på kundelisten hos KPMG.

– Dette var vi ikke klar over da oppdraget ble gitt, forklarte Ingrid Hovland til avisen.

Slik kommenterer Aftenpostens ekspert Robert Myhre saken:

– En slik glipp skal ikke kunne skje. Det er åpenbart viktig at leverandøren som får oppdraget foretar en grundig nok vurdering av egen habilitet.

Myhre er også skeptisk til Nye Veiers forklaring på hvorfor de ikke utelukker selskaper som har begått lovbrudd.

– Det er riktig at ulovlig prissamarbeid kommer inn under retten til å avvise, ikke plikten til å avvise. At selskaper som NCC og Skanska er blitt straffet for ulovlig prissamarbeid, og dermed et ønske om å sikre likebehandling, er et dårlig argument. Det er jo da heller slik at likebehandlingen bør slå ut i form av at NCC og Skanska også avvises.

– En avvisning ville markert at det har konsekvenser for selskapene å begå straffbare handlinger, og vært rettferdig i forhold til de selskaper som faktisk ikke har begått slike lovbrudd, sier Myhre.