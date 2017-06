Omkom etter kanovelt ved Lillestrøm

Politiet rykket ut til Nitelva i Rælingen etter at de fikk inn melding om en kanopadler som veltet og forsvant i vannet etter klokken 16.

En østeuropeisk mann i 30 årene er bekreftet omkommet — Politiet på Romerike (@RomerikePoliti) June 11, 2017

Et vitne meldte fra om at han så en kano kantre i elva og at en person havnet i vannet og forsvant, skriver Romerikes Blad.

– Vitner har hørt at padleren ropte om hjelp,så ble han borte, sier operasjonsleder Ronny Årstein til VG, og forteller at det har vært en krevende leteaksjon med dårlig sikt og høy vannføring.

Padleren er en mann i 30-årene og kommer fra Øst-Europa. Årstein opplyser til VG at han hadde vært under vann i 30 minutter da han ble funnet av dykkere like før klokken 17.

Det ble gjort livreddende førstehjelp på stedet men klokken 17.40 melder politiet på Twitter at mannen er bekreftet omkommet.