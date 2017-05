Oppgjørets time for Cappelen og Jensen

Det ligget en fortettet stemning av fortventning over sal 250 på rettssakens 65. dag. Nå er det briste eller bære for aktoratet.

Torsdag holder aktor Alfheim sin prosedyre mot Gjermund Cappelen.

Alt før prosedyrene starter ligger det haugevis med prestisje på bordet foran aktorat og forsvarere.

Cappelen ryker, Jensen kjemper

Dette en kamp om beviser eller en forstandig tvil. Gjermund Cappelen er garantert mange års fengsel etter å ha tilstått smugling av over 20 tonn med hasj.

For at han ikke skal bli dømt for et for stort kvantum, slo politiet av til 16 tonn hasj.

Uansett, kvantumet er svimlende, og selv med en eventuell tilståelsesrabatt må det bli en betydelig straff som venter.

Inge D. Hanssen: - Du, tror du Eirik Jensen er skyldig, eller?

– Velorganisert hasjfirma

Gjennom årene opparbeidet Gjermund Cappelen et omfattende forretningsimperium bygget på hasj, skal vi tro aktor:

– Vi finner narkotika fra samme partier hos folk som har kjøpt av Cappelen. Det er beslaglagt truck og eget lager, og vakuumpakkede penger. Vi har uttransport av penger, blant annet av Cappelens egen sønn, sa Alvheim.

Alfheim mener man bør være skeptisk til tilståelser, men ikke avvisende.

Aktor sier også at det ikke var Eirik Jensen som kontrollerte Gjermund Cappepelen, men omvendt.

Norgeshistoriens drøyeste

Presis klokken 12.01 setter tingrettsdommer Kim Heger inn. Han setter seg, konstaterte at retten har hørt 122 vitner og vært igjennom drøyt 6000 sider med dokumenter før han gir Alfheim ordet til prosedyre:

– Vi har ikke tidligere hatt et slikt omfang til behandling i rettssystemet, og ingen lignende konstellasjon der man har fått hjelp av en politimann, en politimann til og med har vært leder for Spesielle operasjoner ved Oslo-politiet, sa Alvheim, som understreket at både Paris- og Helsingfors har sine Cappelen/Jensen-saker under etterforskning eller for rettsapparatet.

Lyttende Eirik Jensen

For den pensjonerte politimannen Eirik Jensen blir denne torsdagen en hviledag. Det er fra fredag slaget om hans troverdighet vil starte.

For Spesialenheten vil en frikjennelse bety et enormt nederlag.

Fredak morgen vil Kristine Schilling og Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten forsøke å overbevise retten om at Eirik Jensen er norsk politis verste mulvarp og mest korrupte purk gjennom tidene.

Men om Jensens forsvarer John Chr. Holden og Arild Holden evner å så nok tvil til at retten ikke føler seg overbevist om at han er skyldig, ja da kan det ende med en frikjennelse.

Inge D. Hanssen: Aktor mener Cappelen er en svært kynisk person. En god beskrivelse.