Oslo Lufthavn på sisteplass - danket ut av svenskene

Den første hele driftsmåneden for «nye Oslo Lufthavn» ble en skikkelig nedtur.

I mai måned ble flyplassen, som sto ferdig utvidet for 14 milliarder kroner i slutten av april, redusert til å bli den minste av de tre hovedstadslufthavnene i Skandinavia.

OSL ble slått av svenskenes hovedflyplass, Arlanda ved Stockhom, som hadde den kraftigste veksten av alle skandinaviske hoveflyplasser.

OSL var tidvis på førsteplassen

Flyplassene i Oslo, Stockholm og København har i mange år nå utkjempet en intern kamp om å være den største og viktigste i Skandinavia. Stor trafikk er viktig for å tiltrekke seg nye flyruter.

Kastrup ved København har i alle år hatt et fast grep om førsteplassen, men i 2006 klarte Oslo Lufthavn å kare seg forbi Arlanda ved Stockholm og innta andreplassen i Skandinavia.

Passasjerveksten i Norge har tidvis vært så kraftig at Oslo flere enkeltmåneder også hatt flere reisende enn Kastrup og vært størst i Skandinavia.

Oslo mistet andreplassen

Maitallene har imidlertid snudd alt tilbake slik det var for over 10 år siden:

Kastrup er fortsatt størst med 2.584.000 reisende. Telleapparatet på Arlanda stanset på 2.431.000 mens Oslo nå er henvist til jumboplass med 2.399.000 passasjerer.

Arlanda er i storform, og har en vekst på 10 prosent – det er nesten dobbelt så mye som Oslo. Ifølge det danske luftfartsnettstedet Check-in.dk er Arlandas kraftige vekst så sterk at svenskene på sikt også kan true Kastrups stilling som Skandinavias største flyplass.

Gardermoen tror på knallsommer

På Oslo Lufthavn sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen at flyplassen står foran en knallsommer med rekordtrafikk:

- Målet vårt er å tilby en flyplass som er så attraktiv for både passasjerer og flyselskaper at vekst er en naturlig del. I mai var denne veksten på 5,5 prosent noe vi er fornøyd med. Vi har introdusert mange nye ruter i år, og forhåpentligvis har reiseglade nordmenn mye spennende å glede seg til i fremtiden, uten at jeg kan røpe for mye. Men vi er primært opptatt av å levere en best mulig flyplass og bruker lite tid på Stockholm og svenskene, sier Andersen.