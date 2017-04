Oslo tingrett: Styrket mistanke mot 17-åring som ble tatt med bombelignende gjenstand

17-åringen er en russisk statsborger som delvis har vokst opp i Norge. Han skal fortsatt holdes varetektsfengslet med brev og besøkskontroll og medieforbud, har Oslo tingrett bestemt.

– Retten er enig med politiet om at mistanken er styrket siden fengslingen 10. april, heter det i kjennelsen fra dagens rettsforhandlinger.

Retten viser til at aktor har opplyst at det fortsatt er åtte-ti vitner som ikke er avhørt, og at dette tallet kan stige. I tillegg jobber etterforskerne fortsatt med elektroniske spor.

17-åringen er siktet etter terrorlovgivningen for å ha vært i besittelse av et eksplosiv i Oslo sentrum lørdag 8. april.

Rettsforhandlingene i Oslo tingrett mandag ble ført for lukkede dører, etter begjæring fra PST.

– Synd at han ikke blir løslatt

Forsvarer Kirsten B. Sigmond sier til Aftenposten at hennes klient fortsatt nekter straffskyld og at han ikke har hatt til hensikt å skade noen.

Området der 17-åringen ble arrestert av politiet med den bombelignende gjenstanden i hendene, ble sperret av og politiet foretok en kontrollert detonering. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) overtok etterforskningen og tok ut siktelse etter terrorlovgivningen.

– Det er synd at hans begjæring om å bli løslatt fra varetekt ikke er tatt til følge. Men dette er noe vi må ta til etterretning, advokat Sigmond.

– Kan ikke kalles en bombe

Sammen med sin advokatpartner og søster, Aase Karine Sigmond, har hun hele tiden tilbakevist at gjenstanden er så farlig som PST har hevdet.

– Vi mener dette ikke en gang kan kalles en bombe, sier Kirsten B. Sigmond.

– Retten mener fortsatt fengsling er tvingende nødvendig, heter det i kjennelsen. Det vises også til at «bevisforspillingsfaren fortsatt er åpenbar» og at siktede holdes innesperret på en egen institusjon.

Lightergass og splinteffekter

Sikkerhetstjenesten mener den 17 år gamle russiske statsborgeren hadde med seg en beholder med lightergass, med flere splinteffekter festet på utsiden.

– Vi mener at denne enheten hadde et skadepotensial, men at det var begrenset. Det ligger i siktelsen at vi mener det er skjellig grunn til å tro at personer kunne ha fått en alvorlig skade, sa politiadvokat Kathrine Tonstad etter forrige fengslingsmøte.

Sigmond påpeker det uvanlige faktum at en 17-åring blir holdt i varetekt ut over to uker.

– Det skal mye til for at dette skal kunne skje, og bare når retten finner det strengt nødvendig og særlig påkrevet, sier hun og viser til de strenge reglene for varetektsfengsling av personer under 18 år.

17-åringen kom til Vadsø som 10-åring og var i en årrekke en talentfull utøver i kampsport i byen og landsdelen. Ifjor høst flyttet han til Oslo for å begynne på videregående skole der.

To fremmedkrigere fra Vadsø

I 2014 vakte det oppsikt at to menn fra Vadsø hadde reist til Syria for å bli fremmedkrigere. De to var opprinnelig fra Tsjetsjenia i Kaukaus.

En av dem var aktiv utøver i den samme kampsportsklubben som 17-åringen gjennom flere år utmerket seg i.

17-åringen kjente begge de to som reiste. Etter det Aftenposten erfarer, er det ting 17-åringen skal ha sagt om dette som fikk omgivelsene til å reagere slik at det ble sendt bekymringsvarsel både til PST og barnevernet.

– Vi har tatt opp våre bekymringer med kommuneledelsen i Vadsø, politiet og barnevernet, sier en av idrettslederne i klubben til Aftenposten.