Oslofjordtunnelen stengt etter brann

Brannen er slukket, skrev politiet på Twitter litt etter klokken 12 onsdag. Dette var bare få minutter etter at de i hadde meldt at det brant i en personbil, omtrent 700 meter inn i tunnelen fra Frogn-siden.

Politiet fikk melding om brannen klokken 11.56.

– Først fikk vi beskjed om at det var røykutvikling i en personbil. Deretter at det var overtenning, sier operasjonsleder Børge Løge hos politiet i Follo til NTB.

Han legger til at brannen ble raskt slukket og at bilføreren er i sikkerhet.

– Tilsynelatende uskadd

– Han får legetilsyn, men er tilsynelatende uskadd, sier Løge.

Tunnelen ble evakuert og et vogntog klarte å snu inne i løpet, opplyser politiet på Twitter.

Det er ikke avdekket personskader, men to personer sjekkes nå av helsepersonell. De to ble «noe eksponert for røyk», meldte politiet i Follo litt før kl. 13 onsdag.