Over 1000 barn på klimakonferanse: - Vi kan klare å redde verden

– Hvordan står det egentlig til med kloden vår? spør Aftenposten Junior- redaktør Guri Skedsmo fra scenen i Folketeateret i Oslo.

Fra salen roper noen av de 1200 skolelevene som har møtt frem «Ikke så bra!». De har alle møtt frem for å delta på Aftenposten Juniors klimakonferanse. Konferansen for barn arrangeres for første gang denne onsdagen.

Om noen timer skal den samme salen fylles opp av voksne under Aftenpostens årlige klimakonferanse #klodenvår.

Jan Tomas Espedal

Mye var overraskende

Klimaforsker Helge Drange ved Bjerknessenteret viser barna illustrasjoner over hvordan temperaturene har økt på Jorden sammenlignet med for 100 år siden.

– Wow! Oj! høres det fra salen.

Og klimaforskeren forklarer hvor mange mennesker vi er på Jorden nå i forhold til før.

– Da jeg ble født for 51 år siden, var det bare 3,5 milliarder mennesker her. Nå er vi over 7 milliarder.

– Jeg ble overrasket over det han fra Bergen (Helge Drange) sa. Tenk at det bor så mange på Jorden nå! Det er jo litt spennende også, sier Sjur (10) til Aftenposten Junior etter konferansen.

Han er her sammen med Osman (10), Maja (10) og resten av 5. klasse fra Bøler skole.

– Jeg ble mest overrasket av at det går an å ta så mange nærbilder av slanger uten å bli bitt, sier Osman.

Han sikter til foredraget av den svenske fotografen Mattias Klum, som vil redde verdens hav med vakre bilder.

Jan Tomas Espedal

Nina Jensen sliter med å sove om natten

På scenen fikk miljøverner Nina Jensen i WWF (Verdens naturfond) spørsmål fra Junior-journalistene Jacob (15) og Eline (13) om søsteren og finansminister Siv Jensen.

– Det virker som søsteren din Siv Jensen ikke er så opptatt av miljø som deg. Hvordan ble dere så forskjellige?

– Dere er nok ikke alene om å lure på det. Noen ganger lurer vi på om vi ble forbyttet på fødestuen.

– Er det noe dere er enige om?

– At det er viktig å ta vare på kloden og dyrene våre. Men vi har litt ulik tilnærming til hvordan vi skal gjøre det.

Jan Tomas Espedal

– Pleier dere å krangle om klimaspørsmål når dere møtes privat?

– Vi prøver å unngå å snakke om klima sammen. Men det hender vi ryker på en smell, og at det går litt hett for seg.

– Bør vi være redde for klimaendringene?

– Klimaendringene gjør det vanskelig for meg å sove om natten. Men de gjør det også lettere å stå opp om morgenen, fordi vi kan gjøre noe med det, sier Nina Jensen.

Sorterer søppel og sykler

Elevene Sjur, Osman og Maja forteller at de er litt bekymret for jordkloden, men:

– Vi tror vi kan klare å redde verden!

– Vi vil jo at det skal ordne seg, sier Maja.

– Hva gjør dere for miljøet?

– Jeg sorterer søppel og kaster ikke søppel i naturen, sier Osman.

– Jeg sykler til trening, sier Maja.

– Jeg hører på pappa! Han sier at vi ikke skal kjøre så mye bil, sier Sjur.