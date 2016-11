Søndag formiddag er over 10.000 husstander uten strøm på Sørlandet.

Dermed er det nesten dobbelt så mange som det var rundt midnatt.

– Vi har hentet inn ekstra mannskaper og har hatt folk ute hele natta for å søke feil og koble om strømmen for å gi kundene strømmen tilbake. Det er 60 mann som er ute, og vi har nå også bestilt helikopter for lettere å kunne inspisere nettet. Det er mye mer effektivt enn at mannskapene skal måtte gå langs linja, sier pressekontakt Hanne Liv Refsnes hos Agder Energi til Fevennen søndag morgen.

Det har blåst godt i området i går kveld og natt. Meteorolog John Smits sier søndag morgen at det vil fortsette å være snø i lufta over Sørlandets kystområder utover søndag, men at dette utpå formiddagen vil gå over i delvis skyet oppholdsvær.

– Vinden har minket litt langs kysten, slik at det nå blåser nordvest stiv kuling langs kysten, sier meteorologen.

Stengte E18 i tre timer

Snøen førte også til store problemer på E18. Utenlandske trailere som ikke var skodd for føret, stoppet hele trafikken.

Til slutt var det ingen vei utenom: Politiet måtte stenge E18 ved Laget i Tvedestrand. Personbilene ble dirigert i feil kjøreretning og inn på en omkjøringsvei. Her var det umulig for lastebiler å kjøre, så de måtte bli stående.

Det er midtdeler på E 18 på stedet, så derfor kunne ikke trafikken dirigeres forbi de utenlandske trailerne.

– Det er mye positivt med midtdeler, men dette er det negative, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen ved Agder politidistrikt.

Også i andre deler av landet har det vært glatte veier. I Oslo kjørte en bil av veien ved Holmenkollenkapellet lørdag kveld, og det har vært flere småulykker i Akershus.

I Telemark måtte også E18 stenges på grunn av glatta. Også her var det dårlig skodde vogntog og bilister med dårlige sommerdekk som forårsaket lang kø.

Tidligere på dagen måtte politiet selv ha hjelp med å komme opp av grøften, da en politibil i Østfold rykket ut til en ulykke på sommerdekk.

Baard Larsen/Fevennen

Tung snø

Aust-Agder er foreløpig det fylket som er hardest rammet av strømproblemene. Tung snø har fått trær til velte over strømførende ledninger.

– Mange steder er det også vanskelig å komme fram med bil, i tillegg til at det er tungt å gå innover langs linja med tungt utstyr. I Vegårshei ligger det for eksempel en meter snø, sier Refsnes.

Lørdag formiddag var antallet rammede strømabonnenter 1600, så var tallet nede i 250 i løpet av dagen før det altså lørdag kveld og natt har steget til over 7000.

Ni kommuner rammet

Kommunene som er rammet av strømbrudd ligger stort sett i Aust-Agder. De er Kristiansand, Iveland, Birkenes, Åmli, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør og Gjerstad.

– Problemet er at tung, våt snø legger seg i trærne, og så velter trærne seg over både linjene våre og veiene, sa kommunikasjonsdirektør Unni Farestveit til Fædrelandsvennen lørdag.

I går kveld ble også Vest-Agder rammet og 1459 husstander i Åseral mistet strømmen. Ved midnatt fikk enkelte av dem strømmen tilbake.

Hun sier at det er vanskelig for manskapene fra Agder Energi å komme seg frem på veiene for å reparere feilene.

1100 passasjerer venter på danskebåten

Danskebåten ligger også værfast i Kristiansand. Det betyr at over 1100 passasjerer, med 300 biler og noen busser, foreløpig er strandet i den danske byen Hirtshals.

– Kapteinen har vurdert situasjonen, og vi drar klokka 11, sier salgs- og markedssjef i Color Line, Nina Moland Andersen, til Fædrelandsvennen, søndag morgen.

Selv om det vil være sjø på overfarten også i formiddag, er hovedutfordringen å komme seg i inn i havnen i Hirtshals.