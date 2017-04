Over til DAB på hytta – men har dere dekning?

Like etter påske avslutter NRK, P4 og Radio Norge sine sendinger på FM-nettet i mange fylker.

Først blir det tyst i Trøndelag, Møre og Romsdal. Det skjer allerede 21. april.

Fem dager etter, 26. april, følger Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (NRK) etter.

Fakta om FM-slukkingen

Dette er timeplanen for stengingen av FM-signalene i 2017, som er en del av overgangen til DAB-radio:

11. januar: Nordland

8. februar: Trøndelag, Møre og Romsdal (NRK)

21. april: Trøndelag, Møre og Romsdal (P4, Radio Norge, lokalradio)

26. april: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (NRK)

16. juni: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (P4, Radio Norge, lokalradio)

21. juni: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (NRK)

15. september: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (P4, Radio Norge, lokalradio)

20. september: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus (NRK)

8. desember: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus (P4, Radio Norge, lokalradio)

13. desember: Troms, Finnmark

En del lokalradioer får fortsette med å sende på FM frem til 2022.

Kilde: NRK

– Finn riktig bølgelengde nå

Da trengs det en DAB-radio, TV eller internett for å høre rikskringkastingens radiosendinger i innlandsfylkene, der det finnes mange hytter.

Det er lurt å bruke påskedagene til å gjøre både hus og hytter klare for overgangen, anbefaler bransjeforeningen Digitalradio Norge.

Sjekk din lokale dekning og signalstyrke hos Digitalradio Norge

– Denne påsken er det viktig å gjøre hytta klar for den digitale radiotiden, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Fortsatt er det FM som dominerer på norske hytter. Det er estimert at det finnes over en million FM-apparater i fritidsboligene, mens den siste Digitalradioundersøkelsen anslår at det finner rundt 460.000 DAB-hytteradioer.

Radio ingen rettighet på hytta

NRK og de kommersielle radiostasjonene er pålagt å sørge for at 99,5 prosent av Norges befolkning skal kunne høre riksdekkende DAB-radio.

Dette gjelder imidlertid ikke når nordmenn er på hytta eller fjellet.

Myndighetene har nemlig ikke satt noen krav til hyttedekning eller dekning i friluftsområder.

Radiobransjen hevder nå at de aller fleste hyttene i Norge er i områder med god DAB- dekning.

Setter opp sendere i 17 hytteområder

Men det er tydeligvis flere områder der hyttebeboere risikerer å gå glipp av både Påskelabyrinten, værvarsler og radioteater-krim neste påske.

Denne våren varsler NRK at de skal bedre DAB-dekningen og sette opp flere sendere i minst 17 populære hytteområder, som Espedalen, Aurland, Nerskogen, Valle-Dalen og Gautefall.

Også etter påske i fjor måtte NRK sørge for bedre signal for mer 20 store hyttedistrikt landet over.

NRK opplyser at de kun utbedrer sitt eget DAB-sendernett i disse områdene – ikke nettet med de riksdekkende, kommersielle kanalene.

– NRK vil gjennomgå den endelige hyttedekningen etter at digitalovergangen er gjennomført, og da vurdere om det er områder som bør få bedre dekning, varsler Marit Holmquist Fenne i NRKs kommunikasjonsavdeling på nettsiden Oppdrag hyttedekning.

Fakta: Radioråd for hytta Batteritid: Har du hytte uten strøm, er det viktig å velge en radio som har lang batteritid. Her er det stor forskjell på radioer.

Har du hytte uten strøm, er det viktig å velge en radio som har lang batteritid. Her er det stor forskjell på radioer. Utendørs antenne: En hytte som ligger i et område der signalene er svake, kan få godt radiomottak ved bruk av ekstern antenne. Test først mottaket utendørs med en bordradio. Dersom radioen spiller ute, men ikke inne, kan en løsning være ekstern antenne som kobles til radioen.

En hytte som ligger i et område der signalene er svake, kan få godt radiomottak ved bruk av ekstern antenne. Test først mottaket utendørs med en bordradio. Dersom radioen spiller ute, men ikke inne, kan en løsning være ekstern antenne som kobles til radioen. Lytt via TV-en: Alle med hytter med TV-mottak har radio via TV-en. Alle NRKs kanaler er tilgjengelige i TV-menyen.

Alle med hytter med TV-mottak har radio via TV-en. Alle NRKs kanaler er tilgjengelige i TV-menyen. Sjekk DAB-dekning: hjemme og på hytta hos radio.no Kilde: NRK/radio.no