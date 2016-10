Overlege: – Flere tilfeller av spedbarn som har blitt filleristet

– Vi har hatt mange tilfeller siden november-desember. Det har gått mange år med kanskje ett alvorlig tilfelle i året, men nå har vi hatt en håndfull saker med nyfødte og babyer på under ett år, sier overlege ved Ullevål sykehus Torkild Aas til VG.

Offisielt blir denne typen mishandling kalt «Shaken baby syndrom» og hvert år oppdages mellom 5 til 15 tilfeller. En tredel av disse barna får alvorlige hjerneskader, mens en tredel dør av skadene de blir påført.

Skadene barna får, blant annet hjerneblødninger, beinbrudd og nakkeskader, blir først oppdaget ved undersøkelser. Ifølge sykehuset har det i år vært en spesiell økning av barn som har blitt ristet. Aas håper det skyldes at flere barn fanges opp i systemet.

Tirsdag denne uken ble et par i 20-årene tiltalt for å ha påført sin seks uker gamle sønn 19 ribbeinsbrudd. I tillegg ble en 31 år gammel mann for to uker siden dømt til åtte års fengsel for vold mot sin fire uker gamle datter.

Og i sommer ble et par i 30-årene tiltalt for å ha ristet og dunket en ti uker gammel baby til døde. Barnet ble påført ribbeinsbrudd, brudd på hodeskallen og hjerneblødning.