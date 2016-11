Overlege drakk en flaske vin under nyretransplantasjon

Den 59 år gamle overlegen var en av landets fremste eksperter på transplantasjonskirurgi og har siden den spesielle hendelsen 23. september 2015 vært suspendert fra sin stilling på Rikshospitalet.

– Dette er en svært uheldig affære. Jeg har vært deprimert og hatt mange søvnløse netter etterpå, sa den angrende legen da han fredag møtte i Oslo tingrett. Han var siktet for overtredelse av helsepersonelloven for å ha drukket alkohol på jobb og for ikke å ha gitt pasienten forsvarlig behandling.

Samtykket i tilståelsesdom

Han samtykket i såkalt tilståelsesdom, som betyr at rettssaken kan gjennomføres raskere og enklere, uten vitner, og med tilståelsen og sakens dokumenter som eneste bevis.

Politiet har foreslått at mannen må dømmes til en bot på 75.000 kroner og 30 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, på betingelse av at mannen ikke bruker rusmidler.

– Jeg drakk 2–3 glass vin

Overlegen hadde ansvaret for å transplantere en nyre til en kvinnelig pasient. Alt så greit ut, til det helt på slutten av operasjonen oppsto komplikasjoner. Overlegen overlot da ansvaret til en kollega og gikk selv på kontoret sitt.

- Jeg drakk 2–3 glass vin, en halv til en trekvart liter. Av en eller annen uforklarlig grunn gikk jeg tilbake, jeg tok noen sting i et sår i lysken på pasienten. Jeg følte ansvar fortsatt og følte meg flau for å ha overlatt ansvaret til en annen. Og jeg innrømmer at jeg var påvirket. Jeg burde ha dratt hjem, da ville ikke dette ha vært noen sak, forklarte mannen, tydelig tynget og preget av sakens alvor og møtet med rettsapparatet.

Kollegene i operasjonssalen ba ham deretter gå tilbake til kontoret sitt, hvor flere etterpå snakket med ham.

– Jeg innrømmet det da, og jeg innrømmer det nå

– Det var ikke slik at de kryssforhørte meg. Jeg sa ganske spontant at jeg hadde drukket. Å ta blodprøve, pusteprøve eller urinprøve var det ingen som tenkte på. Det hele står og faller på min tilståelse, 100 prosent. Jeg innrømmet det da, og jeg innrømmer det nå, sa legen henvendt til dommerfullmektig Maria Østli.

Fra å være en av landets mest anerkjente kirurger, med mer enn 200 artikler publisert i norske og internasjonale fagtidsskrifter og 1,5 millioner i vanlig årslønn, står han nå uten jobb og inntekter.

Helsetilsynet har tilbakekalt autorisasjonen som lege. Før det blir aktuelt å få den tilbake, må den tidligere overlegen gjennom hyppige prøver dokumentere at han har vært rusfri i minst to år.

– Jeg elsket å operere

– Prognosen for å komme tilbake i jobb er veldig dårlig. Som kirurg må du praktisiere jevnlig, sa han i retten. Han la ikke skjul på at han var svært glad i jobben sin.

– Jeg elsket å operere i de fleste av de årene jeg har arbeidet. Det er ikke enestående, de fleste kirurger tror de er de beste, slik er det bare, og slik var det vel med meg også, forklarte han.

59-åringen avviste at han har noe rusproblem nå, men bekreftet at han hadde hatt problemer og hadde en dårlig periode da dette skjedde.

– Stor personlig tragedie

– Dette er en stor personlig tragedie og en stor belastning for ham. Han beklager veldig det som skjedde. Han har mistet jobben, og mener selv det er små muligheter for at han får den tilbake. At han hele tiden har tilstått, må få betydning for straffen som skal utmåles. Han har hele tiden samarbeidet med politiet og med Helsetilsynet for å opplyse saken, sier forsvareren, advokat Lars Christian Sunde.

Har fått oppreisning

Kvinnen som lå på operasjonsbordet, har fått oppreisning fra Oslo Universitetsykehus og har også fått medhold i sitt krav om erstatning fra Norsk Pasientskadeforsikring for økonomiske tap.

– Det var et kjempesjokk for henne å høre hva som hadde foregått mens hun lå på operasjonsbordet. Som pasient er man jo i en veldig sårbar posisjon. Dette har vært en stor psykisk og fysisk belastning for henne. Dette er jo en veldig spesiell sak, sier bistandsadvokat Espen Seeberg til Aftenposten.

Dom i saken ble avsagt fredag ettermiddag, men innholdet blir først offentlig etter at den er forkynt for den tidligere overlegen tirsdag formiddag.

