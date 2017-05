Overrakte én million i kontanter til ulovlige bosettinger

SAMARIA/VESTBREDDEN: I vinter startet Karmel-instituttet en innsamlingsaksjon til støtte for nybygging i ulovlige bosettinger i området som kalles Samaria. Det skriver Fedrelandsvennen.

Området er den nordlige delen av det som i FN-språk omtales som Vestbredden, og der en skarp FNs sikkerhetsråds resolusjon nummer 2334 krever full stans i bygging av nye israelske bosettinger.

FN mener de israelske aktivitetene med å etablere nye bosettinger er i strid med internasjonal lov.

– Vår innsamlingsaksjon er et direkte svar på FN-resolusjonen. Vi protesterer mot den, og vil gjøre hva vi kan for å støtte det jødiske folkets interesser i dette området, sier John Skåland.

Helje Nordberg, Karmel Israel-Nytt

– Overraskende lett

Han satte seg som mål å samle inn én million kroner fra eksisterende og nye givere.

– Det gikk overraskende fort og lett. Vi fikk en enorm oppslutning om kampanjen vår, sier han.

Forrige uke var han i Israel for å møte venner og overrekke pengegaven sammen med blant annet aktivister fra Kristiansand. En av dem var Baby Osmundsen, som Fædrelandsvennen møtte første gang avisen skrev om innsamlingene til ulovlige bosettinger.

Pengegaven ble overrakt i bosettingen Ma’ale Efraim. Her, og i bosettingene Havod Yair og Alonei Shilo, skal pengene brukes til å reise tre permanente bygg som skal huse hjelpetiltak for vanskeligstilt ungdom.

Fakta: KARMEL-INSTITUTTET Organisasjonen driver informasjonsarbeid til fordel for Israel i Midtøsten-konflikten og driver med økonomisk støtte til israelske bosettinger i områdene som ble okkupert etter krigen i 1967. Karmel-instituttet er lokalisert på Moi i Rogaland, men har mange av sine støttespillere i Kristiansand-regionen. Etter Fædrelandsvennens artikler om hvordan Karmel har bygget opp bosettingen Alonei Shilo, havnet organisasjonen i Finansdepartementets søkelys. Norsk Folkehjelp klaget organisasjonen inn etter et nytt lovvedtak, og 20. september 2012 ble Karmel som første organisasjonen i Norge fratatt muligheten til å motta skattefrie gaver til sitt arbeid.

Kjartan Bjelland

Ler av forbudsforslag

Sist Fædrelandsvennen skrev om saken, tok Norsk Folkehjelp til orde for et lovforbud mot innsamlingene.

– Det er en veldig alvorlig situasjon når myndigheter mener nye bosettinger er ulovlig og hindrer fredsprosessene, og samtidig har vi organisasjoner her som åpent jobber for å øke byggeaktivitetene i de okkuperte områdene. Dette bør blir forbudt, sa rådgiver Ingvild Skogvold i Norsk Folkehjelp, som i sin tid fikk fjernet Karmel-Instituttet fra listen over organisasjoner som motta skattefrie gaver.

Men John Skåland er ikke redd for at Norsk Folkehjelp skal stanse dem.

– Jeg bare ler av dette. Jeg ler høyt! Norge er ennå et forholdsvis fritt land. De kan ikke forby alt de ikke liker. Og innsamlingen vår viser at det er ganske bra med støtte til bosetternes aktiviteter her til lands, sier Skåland til Fædrelandsvennen.

Fakta på bakken

Endringen av befolkningssammensetningen i de okkuperte områdene kalles å endre «facts on the ground». Litt avhengig av hvordan man regner, er det om lag en halv million israelske bosettere nå i de områdene Israel okkuperte i 1967.

En som har vært med i bosetterbevegelsen fra starten av, er nybyggertalsmannen Motti Isaak. Til Karmel Israel-Nytt sa han dette da John Skåland overrakte milliongaven:

– Jeg blir rørt når jeg tenker på de mange år med Karmel og de år som vi har foran oss. Det er viktig med de lange kjeder som har gått gjennom generasjonene, fra inkvisisjoner til holocaust og i dag tilbake til Israels land. Det har vært ett bygg her og ett bygg der på Israels fjell. Til slutt er det blitt tusenvis av hus og bygg. Det er vanskelig å forstå dette, men vi klarte det.