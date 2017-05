Øy, øy – for en dag!

Hvor har man det egentlig best på en dag som denne? En maidag med høy himmel og herlig mange varmegrader i både sol og skygge?

På øyene, naturligvis. På Hovedøya, Gressholmen, Langøyene, Bleikøya, Lindøya og Nakholmen, kjente anløpssteder for Oslo-fergene som feirer 100-årsjubileum i år.

OK fart i køene

Midt på dagen lørdag strakte køene med badegjester seg i perioder langt ut på Rådhusplassen. Men heldigvis var det fart i dem. De færreste måtte vente i mer enn 20–30 minutter.

– Båtene har vært fulle siden vi starten klokken 10.00, og alle avganger er fulle fremdeles, sa Martine Retting ved 16-tiden. Retting jobber med Oslo-fergene for tiende sommeren på rad, og vet av erfaring at himmelspretthelgen er av de aller travleste.

Fire båter gikk i skytteltrafikk.

– Vi tar med 236 passasjerer i hver båt og har avgang omtrent hvert kvarter. Det blir omtrent 1000 i timen, smilte kollega Pål Ruud idet båten stevnet utover for n’te gang.

Teodor vasset

Tre år gamle Teodor Henriksen kom tilbake fra Hovedøya i selskap med sin kosehund, som også heter Teodor, samt mamma Ane og onkel Tor.

– En fantastisk dag. Vi dro ut ved 12-tiden, og det var varmt, sier Ane Henriksen.

– Har dere badet?

– Vi har i hvert fall vasset. Og ja, vi kunne ha badet hele gjengen.

Stein Bjørge

Stort snøfall for to-tre uker siden

Mye har skjedd i løpet av få dager denne måneden. 11. mai, altså for 15 dager siden, sendte Blindern ut følgende twittermelding:

«Stort snøfall i #Nordmarka på #Østlandet siste døgn. Det ligger 40 cm på Tryvannshøgda. Rolf Storbråten har preppa nye spor på #Ringkollen.»

Stein Bjørge

Fredag ble det antydet at Oslos 128 år gamle varmerekord for mai, 29,9 grader, kunne bli slått denne helgen. Men lørdag formiddag kunne vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe slå fast at rekorden fra 1889 ville bli stående.

– Vi har hatt litt morgentåke og sørlig vind fra Skagerrak og Oslofjorden. Det virker dempende, sa Walløe.

Andre steder var det varmere. Varmest klokken 11 var Gjerstad jernbanestasjon, med 25,6 grader, og Sigdal i Buskerud med 25,5. Også steder som Gardermoen og Hakadal lå høyere enn Blindern, med henholdsvis 22 og 23 grader.

Fruktbygda Gvarv i Telemark har norgesrekorden for mai, 31,1 grader, satt så sent som i 2012.

Nær 30 flere steder

16.00 lørdag kom det målinger tett opp mot denne: 29,9 på Kongsberg brannstasjon, 29,9 også på Notodden flyplass, 29,5 på Gulsvik ved Krøderen.

På yr.no lå det inne en måling på hele 31,5 grader i Nedre Eggedal i Buskerud klokken 16.00. Men Blindern vil kontrollere denne målingen før den blir lagt ut som ny varmerekord i mai.