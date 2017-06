PST: – Endrer ikke trusselvurderingen

– Det er for tidlig å si om terroraksjonen i London påvirker trusselbildet i Norge. Vi har vært på et forhøyet nivå siden april. Deler av terrorplanverket er allerede iverksatt, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

10. april i år skrev PST på sine nettsider: «Utviklingen den siste tiden har imidlertid skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen for et angrep i Norge med dette oppjusteres til sannsynlig for de neste åtte ukene».

Som en direkte følge av dette fikk 17. mai-toget i Oslo helt ny rute, mens tunge kjøretøy sperret sidegatene.

PST avventer etterforskningen som nå pågår i London. Samtidig samarbeider de tett med andre lands antiterrororganisasjoner.

Målet er å finne ut hvem som sto bak, hvilke forbindelser de har, og om de er del av et større nettverk.

– Dette vil være opplysninger som er viktige for PSTs fremtidige vurderinger om det som har skjedd i London påvirker oss, sier Hugubakken.

– Mer synlig politi

Det er for tiden mer synlig politi ute blant store folkemengder enn normalt, men Oslo-politiet vil foreløpig ikke gi en generell ordre om bevæpning:

– Vi tilpasser tiltakene våre til det som har skjedd i London. Generelt har vi hatt en forhøyet trusselvurderingen de siste månedene, sier stabssjef Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt.

Politiet er opptatt av å forebygge, uten å spre frykt:

– Vi har fremskutt lagring av våpen i patruljebilen slik at mannskapene raskt skal kunne bevæpne seg, opplyser operasjonsleder Tor Gulbrandsen ved Oslo politidistrikt.

