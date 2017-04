PST: Terrorsikter 17-åring med strafferamme på 15 år. Forsvareren: Guttestreker

Den 17 år gamle russiske statsborgeren ble mandag klokken 14.15 fremstilt for varetektsfengsling bak lukkede dører i Oslo tingrett. Fengslingsmøtet er nå ferdig, kl.16.20.

Gutten ble sent lørdag kveld pågrepet på Grønland i Oslo med et primitivt eksplosiv. Politiet foretok en kontrollert detonering, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) overtok etterforskningen og tok ut siktelse etter terrorlovgivningen.

– Han er veldig opprørt. Det er en kjempealvorlig siktelse. Han har sittet isolert på glattcelle i over et døgn. Han er bare 17 år, sier hans forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond.

– Hva tenker du om at PST har tatt ut en siktelse med en strafferamme på 15 år mens du omtaler hendelsen som guttestreker?

– Ingen planer om å skade noen

– I denne saken har man gått ut veldig høyt i forhold til hans forklaring. Hans forklaring innebærer at dette er guttestreker og ikke en terrorhandling.

Tipser.no/Daniel D. Laabak

– Hva legger du i guttestreker? Skulle han sprenge noen kinaputter eller noe?

– Ja, det er vel på det nivået, sier hun og legger til:

– Han hadde ingen planer om å skade noen.

Dan P. Neegaard

Sigmond understreker at guttens intensjon var å teste ut det hjemmesnekrede eksplosivet på et offentlig sted.

– Men han skulle på et område hvor det ikke var mulig å skade noen. Vi må huske på en ting, og det er at PST har sagt at dette er en amatørmessig innretning med lite skadepotensial.

– PST har også sagt at det kunne skade mennesker, og at det under visse omstendigheter også kunne drepe mennesker?

– Fyrverkeri kan også skade mennesker, det gjør det ikke nødvendigvis til et terroranslag, svarer Sigmond.

Dan P. Neegaard

PST-kontakt med svenske Säpo

Politiets sikkerhetstjeneste er, etter det Aftenposten forstår, i kontakt med svenske Säpo for å undersøke om det et en forbindelse mellom 17-åringen i Oslo og attentatmannen i Stockholm. Dette ønsker ikke PST å kommentere.

– PST har et tett samarbeid med mange europeiske sikkerhetstjenester. Det er et spesielt godt og tett samarbeid med de skandinaviske tjenestene, svarer seniorrådgiver Martin Bernsen på Aftenpostens spørsmål om dette.

Han kan foreløpig ikke si noe om hvilke eksplosiver gutten ble pågrepet med.

Chattet på russisk om bombeoppskrift

PST ønsker å avdekke om det har vært kontakt mellom 17-åringen og den 39 år gamle usbekeren som er siktet for terrorangrepet i Stockholm fredag ettermiddag.

Det ble funnet en hjemmelaget bombe i passasjersetet i lastebilen som usbekeren brukte i terrorangrepet i Stockholm. Bomben besto av gassflasker, et kjemikalie, spiker og skruer.

I forkant av angrepet skal usbekeren på en Whatsapp-chat ha diskutert hvordan han kunne lage en bombe basert på diverse ingredienser melder svenske medier. Det er ikke klart hvem de andre på denne chattekanalen var, men korrespondansen foregikk på russisk.

Fremstilles for varetektsfengsling

17-åringen som er siktet for å ha plassert den bombelignende gjenstanden på Grønland i Oslo, ble ved 14-tiden ført inn i Oslo tingrett, rettssal 127, for fengslingsmøte.

Etter at han ble ført inn i rettssalen, satt 17-åringen alvorlig ved siden av sin forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond.

Han uttrykte ingen følelser, bortsett fra når han med et forsiktig vink og et knapt synlig smil hilste på en ung mann blant tilhørerne. Den unge mannen ønsker ikke å snakke med pressen.

PST kan ikke be tingretten om mer enn to ukers fengsling fordi siktede er under 18 år.

17-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens §142 om «ulovlig befatning med farlig materiale», en del av straffelovens kapittel om «terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger».

Dan P. Neegaard

Fakta: Fra straffelovens kapittel 18 om terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger, paragraf 142, 3. ledd: «Med fengsel inntil 15 år straffes den som ulovlig mottar, besitter, sprer, transporterer eller på annen måte har ulovlig befatning med a) et eksplosivt eller radioaktivt materiale eller en kjernefysisk eller radioaktiv anordning, når materialet eller anordningen skal brukes for å tvinge noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe eller brukes til en handling som volder fare for tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp, eiendom eller miljø»

Dan P. Neegaard

– Ikke radkial islamist

Sigmond forteller at 17-åringen er klar på at han ikke er en radikal islamist, og han nekter straffskyld i henhold til terrorsiktelsen.

I avhør har 17-åringen fortalt hva han planla å gjøre med den bombelignende gjenstanden. Det er dette som Sigmond karakteriserer som guttestreker, men hun ønsker ikke å fortelle noe mer om hva han har forklart.

– Han har påvist stedet der han hadde tenkt å gjøre dette, sa hun til pressen før fengslingsmøtet startet.

PST begjærte lukkede dører under fengslingsmøtet, noe som ble etterkommet av tingretten.

En representant fra Barnevernet var til stede, i og med at han ikke er myndig. Forsvareren, advokat Sigmond, sier at Barnevernet har fått en bekymringsmelding, og det skal utrede alternativer til fengsling hvis retten går inn for å fengsle ham.

Hun vil ikke gi opplysninger om gutten som er av personlig karakter, hun mener at det allerede er skrevet altfor mye om ham. Han ønsker ikke å bli identifisert.