PST: Ubaydullah Hussain var rekrutterer, reiseleder, sponsor og kasserer for Syria-farere

Augustdagen er varm. På Karl Johans gate blir sommerkledde forbipasserende forsøkt stoppet av en smilende mann med tradisjonelle pakistanske klær, skjegg og krøllete hår under en liten svart lue.

Ubaydullah Hussain, en av Norges mest beryktede islamister, misjonerer om islam sammen med konvertitten Thom Aleksander Karlsen fra Halden.

Noen få uker senere, i september 2014, drar Karlsen for å krige i Syria. Han kommer ikke tilbake.

Det gjør heller ikke andre Syria-farere som Ubaydullah Hussain skal ha bistått med reiseråd.

Tiltalt for å verve IS-medlemmer

For første gang i Norge er en person tiltalt for å ha vervet medlemmer til IS, en terrororganisasjon som halshogger, dreper, brenner og begraver mennesker levende.

Torsdag denne uken starter rettssaken mot Arslan Ubaydullah Maroof Hussain (31) fra Bjerke i Oslo. Han er tiltalt for å delta i IS, støtte IS og for å ha rekruttert medlemmer til IS, uten at han selv har vært i Syria.

Mandag skrev VG at PST (Politiets sikkerhetstjeneste) mistenker Hussain for å ha forsøkt å verve en drapsdømt mann til IS mens de begge satt i Kongsvinger fengsel. Dette ble avvist av Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden.

Fakta: Ubaydullah Hussain (31) Han har spilt en sentral rolle i den islamistiske gruppen Profetens Ummah. Tidligere dømt til fengsel for trusler mot to journalister, en sakkyndig i en rettssak og for hatefulle ytringer mot jøder i Norge.

Påtalemyndigheten: Rekrutterte minst to

Ifølge tiltalen rekrutterte Hussain minst to personer til IS:

Konvertitten Thom Alexander Karlsen og en annen konvertitt, som var 18 år da han den 8. juni 2015 ble pågrepet på Landvetter flyplass i Göteborg.

Påtalemyndigheten mener at tenåringen da var på vei til Syria og at Hussain hadde lagt opp reisen for ham, bestilt billetter og fikset kontakter i Syria. Fotografen til regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen var med på denne turen i forbindelse med en dokumentar som Rolfsen lager om dette miljøet.

Den unge mannen, som nå er 19 år, er også tiltalt for å ha forsøkt å delta i en terrororganisasjon.

Vi mener at det i seg selv er interessant å trekke opp linjene for hva som ligger i rekruttering. Statsadvokat Frederik G. Ranke

Hva ligger i rekruttering?

Statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet konstaterer at det er en kompleks sak med en omfattende tiltalebeslutning.

– Vi mener at det i seg selv er interessant å trekke opp linjene for hva som ligger i rekruttering. Hva skal til for at retten sier at det har foregått rekruttering til IS? spør Ranke.

Popstjerne

Ubaydullah Hussain får unge kvinnehjerter til å banke litt fortere. Unge gutter blir starstruck av mannen som fremstår som en blanding av popstjerne og omsorgsfull storebror. Slik omtales ekstremisten av personer som skal ha sett ham i aksjon.

Mens broren utdannet seg til jurist, ble den tidligere fotballdommeren en islamist som hyller Osama bin Laden og IS-lederen Al-Baghdadi.

Reiseleder

Hussain skal ha hjulpet Syria-farere fra Norge med en rekke praktiske forhold. Ifølge tiltalen bisto han med planlegging av reiseruter og innkjøp av billetter, mobiltelefoner, stridsbekledning, ryggsekk, fleecegensere, hansker og annet utstyr.

Hussain skal ha trukket i trådene for Syria-fareren Ishaq Ahmed, som er dømt for IS-terror, en annen mann fra Østfold, som tidligere er domfelt for IS-terror sammen med Ishaq Ahmeds far, og tre andre menn.

Ifølge tiltalen disponerte Hussain bankkontoen for noen av dem han tilrettela reisen for. Han skal ha ytet økonomisk eller materiell støtte til IS via flere fremmedkrigere, som terrordømte Ishaq Ahmed, Abu Edelbijev som døde i Syria i 2015, og sistnevntes kone, som i januar 2015 sprengte seg selv i luften i Tyrkia.

Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at utstyr som Hussain ytet til Ishaq Ahmed før han dro til Syria, ble benyttet av Ahmed i Syria.

Også ifølge Åsne Seierstads siste bok «To søstre» skal Ubaydullah Hussain ha vært svært opptatt av andres reiser.

Seierstad skriver: «Til tider opererte Ubaydullah som et reisebyrå. Folk som ville reise, ringte først, så møttes de på et sted der ingen kunne avlytte dem. Det kunne være på en parkeringsplass, en bensinstasjon, en rasteplass.» Seierstads kilde skal blant annet være en tidligere kjæreste av Hussain.

Fakta: Tiltalen Arslan Maroof Ubaydullah Hussain (31) er tiltalt etter straffeloven § 147 d (frem til 30. september 2015) og straffeloven (2005) § 136 a (fra 1. oktober 2015 til 8. desember 2015) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som deltar i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (etter § 147 d):«Med fengsel inntil 6 år straffes den som rekrutterer medlemmer til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (etter § 147 d) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (§ 157 1. ledd if. 263) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak.» Hussain (§ 263) «Med bot eller fengsel i inntil 1 år straffes den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.» Hussain (§ 33 første ledd første punktum jf.§ 31 første ledd første punktum jf. våpenforskriften § 9 «for å ha eid eller innehatt elektrosjokkvåpen uten aktverdig formål.» 19-åringen fra Oslo er tiltalt etter straffelovens § 147 d, jf.§49 og §12 første ledd bokstav nr 3 bokstav a «Med fengsel inntil 6 år straffes den som forsøker å delta i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.»

Nekter straffskyld

Ubaydullah Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden, sier at hans klient nekter straffskyld.

– Han bestrider at han har rekruttert personer til terror.

Elden sier at Hussain nekter for å ha noe med terror å gjøre, selv om han erkjenner at det har vært pengetransaksjoner mellom ham og flere personer som påtalemyndigheten mener er IS-medlemmer.

– PST har ikke forhørt ham om disse forholdene. Denne delen av tiltalebeslutningen kom som lyn fra klar himmel, sier Elden.

Advokat Javeed Shah, forsvarer for den medtiltalte19-åringen, sier at klienten hans ikke erkjenner straffskyld.

Når det gjelder tiltalepunktet om at han skal ha blitt rekruttert til IS av Ubaydullah Hussain, sier advokaten:

– Det vil han forklare seg grundig om i retten.

Både familie og venner av 19-åringen og Karlsen vil avgi forklaring for retten.

Fra Karl Johan til døden i Syria

Noen uker etter at Thom Alexander Karlsen misjonerte på Karl Johans gate sammen med Ubaydullah Hussain, dro han til Syria.

Hussain skal ifølge tiltalen ha bistått med innkjøp av billetter og fulgt Karlsen til Oslo S før avreisen. Han skal også ha vært i kontakt med personer i IS for å sikre at Karlsen ble hentet i Tyrkia og hjulpet over grensen til IS-kontrollerte områder i Syria.

Statsadvokat Ranke sier at påtalemyndigheten har bilder som bekrefter at Karlsen ble drept i Kobane, Syria, i mars 2015.