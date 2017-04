PST undersøker mulige koblinger mellom Oslo og Stockholm

17-åringen ble mandag klokken 14.15 fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

PST ønsker ikke å kommentere Aftenpostens opplysninger om kontakten med det svenske sikkerhetspolitiet Säpo.

– PST har et tett samarbeid med mange europeiske sikkerhetstjenester. Det er et spesielt godt og tett samarbeid med de skandinaviske tjenestene, svarer seniorrådgiver Martin Bernsen på Aftenpostens spørsmål om dette.

– Vet dere nå hva slags eksplosiver det var i den bombelignende gjenstanden i Oslo?

– Det er en del av etterforskningen, så det kan vi ikke si noe mer om nå.

Chattet på russisk om bombeoppskrift

PST ønsker å avdekke om det har vært kontakt mellom 17-åringen og den 39 år gamle usbekeren som er siktet for terrorangrepet i Stockholm fredag ettermiddag.

Det ble funnet en hjemmelaget bombe i passasjersetet i lastebilen som usbekeren brukte i terrorangrepet i Stockholm. Bomben besto av gassflasker, et kjemikalie, spiker og skruer.

I forkant av angrepet skal usbekeren på en Whatsapp-chat ha diskutert hvordan han kunne lage en bombe basert på diverse ingredienser melder svenske medier. Det er ikke klart hvem de andre på denne chattekanalen var, men korrespondansen foregikk på russisk.

Fremstilles for varetektsfengsling

17-åringen som er siktet for å ha plassert den bombelignende gjenstanden på Grønland i Oslo, ble ved 14-tiden ført inn i Oslo tingrett, rettssal 127, for fengslingsmøte.

Etter at han ble ført inn i rettssalen, satt 17-åringen alvorlig ved siden av sin forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond.

Dan P. Neegaard

Han uttrykte ingen følelser, bortsett fra når han med et forsiktig vink og et knapt synlig smil hilste på en ung mann blant tilhørerne. Den unge mannen ønsker ikke å snakke med pressen.

PST kan ikke be tingretten om mer enn to ukers fengsling fordi siktede er under 18 år.

17-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens §142 om «ulovlig befatning med farlig materiale», en del av straffelovens kapittel om «terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger».

Fakta: Fra straffelovens paragraf 142, 3. ledd: «Med fengsel inntil 15 år straffes den som ulovlig mottar, besitter, sprer, transporterer eller på annen måte har ulovlig befatning med a) et eksplosivt eller radioaktivt materiale eller en kjernefysisk eller radioaktiv anordning, når materialet eller anordningen skal brukes for å tvinge noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe eller brukes til en handling som volder fare for tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp, eiendom eller miljø»

Dan P. Neegaard

Forsvarer: Dette har gått over alle støvleskaft

– Jeg vil advare mot å legge til grunn at dette ender opp som en terrorsak. Dette har gått over alle støvleskaft, både når det gjelder omtale i pressen og PSTs uttalelser. Dette er først og fremst guttestreker, sier Sigmond til NRK.

PST vil be om at fengslingsmøtet går for lukkede dører.

Sigmond forteller at 17-åringen er klar på at han ikke er en radikal islamist, og han nekter straffskyld i henhold til terrorsiktelsen.

– Han er svært opprørt, sier Sigmond til Aftenposten.

I avhør har 17-åringen fortalt hva han planla å gjøre med den bombelignende gjenstanden. Det er dette som Sigmond karakteriserer som guttestreker, men hun ønsker ikke å fortelle noe mer om hva han har forklart.

– Han har påvist stedet der han hadde tenkt å gjøre dette, sa hun til pressen før fengslingsmøtet startet.

PST begjærte lukkede dører under fengslingsmøtet, noe som ble etterkommet av tingretten.