Pågrepet etter dødsfall i Asker

En person ble funnet død i en bolig i Asker tirsdag kveld, melder Budstikka.

– Det var en nabo som ringte politiet tirsdag. Jeg ønsker ikke å si noe om innholdet i meldingen, sier Thue til Aftenposten.

– Det ble forsøkt gjenopplivning, men det lyktes ikke, sier han.

– Funn på stedet og omstendighetene gjør at vi mener det kan være et drap. Dødsfallet etterforskes som et mulig drap, sier Thue.

Avdøde er foreløpig ikke identifisert.

Pågripelsen skjedde uten dramatikk i umiddelbar nærhet.

– Jeg kan ikke si noe om den pågrepne på dette tidspunktet, sier Thue.