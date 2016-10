Pante-millionær gikk fra loddet sitt

Personalet i Spar-butikken i Skånevik i Sunnhordland oppdaget lappen og har låst den inn i butikkens safe, forteller daglig leder i Pantelotteriet, Gaute Langdal, til TV 2

Til tross for omtale i lokalavisen og mange spekulasjoner i lokalsamfunnet den siste uken, har ingen vinner meldt seg, skriver lokalavisen Grannar.

– Trolig har personen ønsket å donere bort pantepengene til Røde Kors, og har hastet bort fra pantemaskinen uten å ta med seg lappen, sier Langdal i Pantelotteriet.

Automatene skal spille en egen liten trudelutt når milliongevinsten slår inn, men ingen hverken ansatte i butikken eller andre kunder skal ha hørt en slik lyd den aktuelle dagen.

Lyden skal være såpass høy, at flere nå undrer seg over at vinneren ikke la merke til den.

Hvis vinneren ikke melder seg innen 90 dager går gevinsten tilbake til Røde Kors.