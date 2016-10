Partene i togkonflikten møtes tirsdag

Partene hadde skriftlig kontakt i løpet av mandagen, etter at Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) la fram et forslag til løsning i den snart fire uker lange konflikten.

De møttes ikke mandag, men har takket ja til et tilbud fra mekler om å bistå dem. De er derfor blitt enige om å møtes klokken 12 tirsdag formiddag, opplyser kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter til NTB sent mandag kveld.

Tidligere på kvelden sa pressetalsperson Åge-Christoffer Lundeby i NSB Persontog til Aftenposten at arbeidsgiversiden hadde sendt brev til NLF med spørsmål om enkelte avklaringer i løsningsforslaget.

Ifølge Lundeby ville disse svarene avgjøre om det var aktuelt med nye møter.

Partene har ikke møtt hverandre

Begge parter sier de er klare til å møtes.

– Vi er klare til å forhandle på timen for å få togene til å gå igjen, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

– Vi er klare til å møtes, også vi ønsker en slutt på streiken, sa Ringdal til NTB mandag kveld.

Lundeby i NSB opplyste til Aftenposten at NLFs svar på NSB og Spekters brev mandag kveld ville avgjøre hvorvidt partene kan møtes.

– Svar på uklarheter vil avgjøre om det nå er grunnlag for videre forhandlinger, skriver Lundeby.

– Hva går uklarhetene ut på?

– Vi kommenterer ikke selve forhandlingene.

Tre linjer satt ut av spill - en fjerde rammet hardt

Dette er status på togstreiken pr. mandag kveld. NLF har varslet en opptrapping førstkommende onsdag.

Østfoldbanen er stengt for lokaltogpendlere. Tusenvis har i tre uker i strekk måttet omorganisere hverdagen.

Vestfoldbanen står foran fire uker med stenging grunnet byggearbeider. Her skal det gå buss for tog på deler av strekningen fra 29. oktober.

Seks av åtte tog daglig på Sørlandsbanen vil bli rammet om streiken trappes opp som varslet tirsdag morgen.

Bergensbanen og lokaltog rundt Bergen er rammet av en rekke innstillinger.

Flere tog fra Asker og Lillestrøm innstilles også daglig som følge av streiken, mandag ble avganger innstilt som var antatt å gå til tross for streiken.

Thomas Olsen

Her svarer lokførerlederen om forslaget til løsning

– Forslaget vårt bør absolutt få NSB til å diskutere problemstillingene vi peker på. Vi kommer dem i møte om tariffoppgjør og kompetanse, samtidig som vi fortsatt er klare på kompetansekravene, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund til Aftenposten.

– Vi sender over et helhetlig forslag til løsning.

Det har hele tiden vært sagt at streiken handler om krav til sikkerhet, om utdanning og kompetanse hos lokførere, som forbundet mener at staten pr. i dag ikke kan garantere.

Men satt på spissen dreier streiken seg, ifølge NSB, om at lokførerne ønsker å ha et eierforhold til utdanning og kompetanse.

De ønsker å ha dekning, i en tariffavtale, for at de kan streike om de mener lokførerutdanning og krav til kompetanse tar en uheldig dreining.

– Ringdal, er dere nå klare til å fire på dette kravet?

– Dette mener vi er en konstruksjon fra NSB-sjef Geir Isaksen sin side. Hver gang det forhandles om tariffavtale kan vi velge å ta dette inn i forhandlingene. Om det ikke tariffestes nå kan vi kreve det om to år igjen. Det vi prøver å få til er å slå ring om en nasjonal standard for kompetanse for lokførere.

Morten Uglum

Ringdal: Jernbanen er ikke «normal»

– Hvilke andre yrkesgrupper vet du om i dag som har tariffestet streikerett ved endringer i utdanning og kompetansekrav?

– Jeg har ikke finkjemmet alle landets tariffavtaler. Det er mulig at man har det innen skipsfart. Man skal være klar over at jernbanen ikke er «normal». Dette med utdanning og kompetansekrav har aldri ligget i noen forskrift. NSB har vært bukken og havresekken, og inntil 2005 har vi vært en del av NSB-familien. Vi har løst slike ting innad, ved behov.

– Hva med ryktet om at Samferdselsdepartementet arbeider med en forskrift som skal sikre krav til kompetanse og utdanning av lokførere?

– Det er helt utmerket hvis de gjør det, sier Ringdal.

– Kommer det en egen forskrift om utdanning og kompetanse for lokførere er vi ikke opptatt av å ha dette med i en tariffavtale.

Slik har Aftenposten underveis oppsummert streiken. Vi har kontrollert hvem av NSB og lokførerne som har snakket sant og usant.

NSB-sjefen om utdanning i Norge og andre land

Dette sier NSB-sjef Geir Isaksen om situasjonen i andre land, rundt lokførerutdanning:

– Den varierer. Det er et felles direktiv fra EUs side, men det tolkes ulikt. I Danmark er det veldig klare regler, i Sverige er det litt opp til operatørene hvor de legger nivået i utdanningene. Det er jernbanetilsynene som går gjennom og godkjenner utdanningsløsningene som operatørene legger opp til.

Isaksen har sagt at han ikke vil kommentere forslaget fra lokførerne før han har lest det.

Jan Tomas Espedal

Hvem skal kontrollere togene før de kjører?

– Geir Isaksen, dere har både bussjåfører og lokførere. Lokførerne krever at det er en lokfører som skal kontrollere toget før det går?

– Dette er et krav som ligger utenfor opplæringen, og som jeg opplever at ikke har noe med streiken å gjøre. Det handler om at det skal være lokførere som foretar såkalte uttak av togene, noe som innebærer en inspeksjon, men regelverk er nok forskjellig på tog og buss om hvem som skal utføre inspeksjonen.

– For alle kjøretøyer i veitrafikken er det sjåføren som har ansvaret, det hjelper ikke om bilen er EU-godkjent om bremsene er ødelagt. Det er ditt ansvar å få den på verksted igjen, sier Isaksen.

– Som togoperatør kan det nok være litt annerledes hvordan man ønsker inspeksjonene. Det er togselskapene som har ansvaret for sikkerheten.

– Hvordan skjer dette i dag, i Norge?

– I dag skjer det ved at lokførerne gjør denne inspeksjonen, sier Isaksen.

Tusenvis av pendlere fra Follo og Østfold har måttet omorganisere hverdagen fullstendig under streiken.

Noen er også trukket i lønn av arbeidsgiver.

Så langt har det gått at folk har besvimt på de stappfulle bussene.