Passkontrollen på Gardermoen kan bli stengt

Vernetjenesten i politiet sier det må komme tiltak for å bedre situasjonen innen fredag.

– Årsaken er at det har kommet nye sykmeldinger etter arbeidsbelastningen som var i helgen, sier verneombud Randi Nymoen ved Gardermoen politistasjon.

– Da var det opp mot tre timers ventetid og antydning til slagsmål i passkøene, sier hun.

Lammer utenlandstrafikken

Torsdag formiddag møtes politiledelsen og vernetjenesten for å finne en løsning.

Finner ikke partene en løsning, risikerer man at passkontrollen inn og ut av Schengen stenges. Det betyr at flygninger inn og ut av landet må avlyses.

Rotering

Politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier en kombinasjon av rotering i passbuene og ekstra ressurser – spesielt i helgene – vil hjelpe. Om det er nok, vet han foreløpig ikke.

– Vi får høre med vernetjenesten på møtet hva som skal til. Vi har skisse til en plan klar. Vi har et opplæringsprogram for politistudenter som vi kan bruke i helgene for å få flere tilkallingsvakter der, sier Hasseldal til NTB.

Verneombudet skal ha lagt fram krav om rotasjon hver time, slik at de ansatte får avlastning ved å gjøre andre arbeidsoppgaver i mellomtiden.

Nymoen har nå sendt pålegg til ledelsen i Øst politidistrikt om å bedre situasjonen i passkontrollen.

– Forholdene er så alvorlige for dem som jobber der, at de ikke ser noen annen utvei, sier hun.

Øyesyn

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) skal onsdag ettermiddag til Gardermoen for selv å ta problemene i passkontrollen i øyesyn.

Da skal han også diskutere situasjonen med politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt og ledelsen ved Gardermoen politistasjon.

Situasjonen tilspisset seg i helgen da reisende måtte vente i inntil tre timer i passkontrollen. Samtidig førte bemanningsproblemene til at det ikke var mulig å skaffe seg nødpass på Gardermoen.

Avhjelpe

– Passproblemene på Gardermoen handler om en akutt krise, understreker justisminister Anders Anundsen (Frp), som onsdag besøkte grensekontrollen for å høre nærmere om utfordringene.

Han står fast ved at ansvaret for situasjonen som har oppstått, ligger hos Hasseldal.

Anundsen fastholder politimesterens ansvar

– Det er politimesteren som har ansvar for å prioritere og sørge for at det fungerer så godt som mulig. Det må han gjøre i samråd med Politidirektoratet og innenfor de rammene som foreligger, sier Anundsen.

Han er enig i at man må se på trafikkveksten på Gardermoen og om systemet er dimensjonert for videre vekst. På lengre sikt skal Justisdepartementet gå gjennom tildelingssystemet for politidistriktene og se nærmere på hvordan hovedflyplassen vektes i forhold til tildelingene.

– Også i fremtiden vil det være køer, slik er det på en hovedflyplass. Men vi håper at tiltakene virker slik at vi slipper de ekstreme situasjonene som har oppstått den siste tiden, sier justisministeren.

Søndag varslet Anundsen at politiet på Gardermoen skal få 14 nye stillinger for å avhjelpe situasjonen.

Løsningen kom etter at Justisdepartementet tok opp saken med Politidirektoratet fordi politimesteren ikke hadde fått det på plass, skrev Anundsen i en epost til NTB tirsdag kveld.