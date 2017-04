Påtalemyndigheten ber retten holde Sigrids drapsmann i tvungen behandling

Saken skal behandles av Sør-Trøndelag tingrett i neste uke, skriver VG. 41-åringen er lagt inn på Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim.

Dommen på tvungent psykisk helsevern gjelder for en periode på inntil tre år. Påtalemyndigheten har tatt ut ny tiltale mot mannen for å få en ny dom på en ny periode.

– Vi mener det foreligger gjentakelsesfare, opplyser statsadvokat Jens Olav Sæther.

Tilsto drapet i brev

Etter to rettsrunder med fellende dommer skrev 41-åringen i fjor et brev hvor han tilsto at det var han som drepte Sigrid Giskegjerde Schjetne i 2012.

Hun var på vei hjem en sommerkveld da hun ble bortført på Østensjø i Oslo. Fire uker senere ble hun funnet drept i Oppegård utenfor Oslo, rundt to mil lenger sør.

Nå innser mannen at han er syk, ifølge forsvareren, advokat Ida Andenæs.

– Han vil samtykke til videreføring av særreaksjonen. Han opplever at det er nødvendig for ham å være under de rammene som behandlingsopplegget gir for å ivareta sin psykiske helse på et tilfredsstillende nivå, sier Andenæs til VG.