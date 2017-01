Person funnet omkommet etter brann

Den kraftige brannen ble meldt til politiet klokken 7.34 tirsdag morgen.

Litt før klokken 12 tirsdag opplyste politiet at en person er funnet omkommet i den utbrente eneboligen på Fana sør for Bergen.

– Jeg kan bekrefte at vi har funnet en død person. Vi har ikke foretatt en sikker identifikasjon, men vi antar at det er kvinnen som bodde i huset som er funnet, sier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt til NTB.

En kvinne i 80-årene var savnet etter brannen.

– Kvinnen var i huset mandag kveld

Operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt sa til Bergens Tidende klokken 10.20 at man ikke kunne slå fast at det er en dødsbrann, men at en kvinne i 80-årene var savnet.

– Vi har snakket med datteren som bor like i nærheten. Hun har fortalt at moren var i huset i går kveld. Kvinnen har også en sønn som bor utenbys, og som også er varslet, sier Kronen.

Klokken 11.44 kom meldingen fra politiet om at en person var funnet død i huset.

FRED IVAR KLEMETSEN

– Flammene sto over huset

Huset er totalskadet som følge av brannen, som var så kraftig at brannvesenets røykdykkere måtte vente lenge på å komme seg inn i huset.

– Boligen er overtent, flammene står høyt over taket, og det er kraftig røykutvikling. Vi har evakuert de nærmeste naboene, ikke på grunn av spredningsfare, men på grunn av røyken, sa Kronen tidligere tirsdag morgen.

Naboene kunne returnere til husene sine tirsdag formiddag.

Nabo: – Hørte eksplosjon

Viktor Moen, som bor i nabohuset, skulle lage seg kaffe på morgenkvisten da han så et voldsomt lys like bak sitt eget.

– Det var noe som eksploderte inne i huset da jeg kom til. Flammene sto gjennom taket og ut gjennom vinduene. Det var fullstendig overtent. Gnistregnet sto fra eneboligen, sier Moen til BT.no